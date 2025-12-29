Ώρα απαντήσεων για την τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Εντός της ημέρας αναμένονται τα επίσημα πορίσματα της νεκροψίας – νεκροτομής για τα ακριβή αίτια θανάτου των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη, τα οποία θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα επικρατέστερα σενάρια κάνουν λόγο για θάνατο από ασφυξία, υποθερμία ή σοβαρές κακώσεις. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η χιονοστιβάδα πιθανότατα προκάλεσε τραυματισμούς που εμπόδισαν τους ορειβάτες να αντιδράσουν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού. Παράλληλα, η πολύωρη έκθεση στο έντονο ψύχος, αλλά και επιπλοκές όπως πνευμονικό οίδημα, εκτιμάται ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε απότομη πλαγιά του όρους Κόρακας, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο που προσεγγίζει τα 2.000 μέτρα. Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς πάνω από τα 1.800 μέτρα υπήρχε πυκνό και φρέσκο χιόνι, γεγονός που αύξανε δραματικά τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Τα άψυχα σώματα των τεσσάρων ορειβατών εντοπίστηκαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό τους φέρεται να έπαιξαν και δεδομένα από smartwatch που φορούσε ένας εκ των θυμάτων, τα οποία κατέγραψαν τη διαδρομή της ομάδας και ενδεχομένως τον χρόνο του δυστυχήματος.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Στελέχη της ΕΜΑΚ και έμπειροι ορειβατικοί οδηγοί εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα για τα αίτια της χιονοστιβάδας. Ένα από τα βασικά σενάρια σχετίζεται με την ηλιοφάνεια και την άνοδο της θερμοκρασίας, που ενδέχεται να προκάλεσαν αποσταθεροποίηση των στρωμάτων χιονιού ή πάγου.

Άλλες εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο δονήσεων ή έντονου θορύβου, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκόλληση μεγάλου όγκου χιονιού. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού των ορειβατών, με πιθανή επιλογή ιδιαίτερα απαιτητικής διαδρομής προς την κορυφή, χωρίς επαρκή περιθώρια ασφαλείας.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς στην Κεντρική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αναγνώρισης των σορών.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Ιδιαίτερη συγκίνηση έχει προκαλέσει η ιστορία της 31χρονης δασκάλας Θεοδώρας Καπλάνη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας. Η μητέρα της, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφέρθηκε στον τελευταίο τους διάλογο πριν από την αναχώρηση για την ανάβαση, αποκαλύπτοντας ότι είχε εκφράσει τις ανησυχίες της, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να μεταπείσει την κόρη της, η οποία αγαπούσε βαθιά την ορειβασία.

Η τετραμελής ομάδα είχε ξεκινήσει ανήμερα των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή του Κόρακα. Λίγο πριν ολοκληρώσουν την ανάβαση, παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα, σε ένα δυστύχημα που καταγράφεται ήδη ως μία από τις πιο συγκλονιστικές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στη χώρα.