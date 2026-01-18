Ταΰγετος: Βίντεο από τη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης των τεσσάρων ορειβατών - Με φορεία οι δύο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, συγκεκριμένα κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.



Οι συνθήκες του απεγκλωβισμού των ορειβατών που παγιδεύτηκαν στην χαράδρα στον Ταΰγετο είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται ενώ έχει πέσει το φως, και επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένος πάγος, όπως φαίνεται στο βίντεο του ertnews.



Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν το Συντονιστικό Κέντρο δέχθηκε κλήση μέσω του 112. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δεκάδων πυροσβεστών και διασωστών.

Γλίστρησε ο ένας



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όμως κάποιος γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να ακινητοποιηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.



Οι διασώστες κατεβάζουν τους ορειβάτες με εξαιρετικά αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς, ενώ δυο από αυτούς δεν μπορούν να περπατήσουν με αποτέλεσμα να μεταφέρονται με φορεία και ειδικό εξοπλισμό.



Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Σπάρτης, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.



Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο.



Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Όπως ανέφερε ο διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο χρόνος καθόδου υπολογίζεται σε περίπου δύο ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθούν περαιτέρω οι καιρικές συνθήκες.



Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο Super Puma, μαζί με την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drones). Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.