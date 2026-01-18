Συναγερμός στον Ταΰγετο: Επιχείρηση διάσωσης για ορειβάτες που έπεσαν σε χαράδρα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Ταϋγέτου, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των διασωστικών αρχών κάνουν λόγο για καλή κατάσταση υγείας.

Η ειδοποίηση στις αρχές έγινε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου για εναέρια υποστήριξη.



Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων, καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα απαιτητικό ορεινό πεδίο.



Νεότερη επίσημη ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες, καθώς οι συνθήκες στο σημείο δυσκολεύουν το έργο των διασωστών.

Περισσότερα σε λίγο...