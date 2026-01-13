«Εντοπίσαμε τον μπαμπά σου» - Η συγκινητική στιγμή της διάσωσης αγνοούμενου σέρφερ στο Πουέρτο Ρίκο

Σαν από θαύμα διασώθηκε ένας 68χρονος σέρφερ, ο οποίος ήταν αγνοούμενος για περισσότερες από 30 ώρες, με την κάμερα να καταγράφει τη συγκινητική στιγμή που εντοπίστηκε να στέκεται σε ύφαλο στα ανοικτά των ακτών του Πουέρτο Ρίκο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τον 68χρονο άνδρα να ανυψώνεται σε ένα ελικόπτερο MH-60 Jayhawk της αμερικανικής Ακτοφυλακής, αφού βρέθηκε να στέκεται σε έναν ύφαλο με τη σανίδα του σερφ δίπλα του.



Βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση και μεταφέρθηκε με ασφάλεια για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Αεροσταθμό Borninquen της Ακτοφυλακής, ανέφεραν οι Αρχές.



«Τι καταπληκτικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο καπετάνιος Robert Stiles, αναπληρωτής διοικητής του τομέα της Ακτοφυλακής Σαν Χουάν και συντονιστής της αποστολής έρευνας και διάσωσης.

«Ήταν πραγματικά μια ομαδική προσπάθεια. Αυτή η υπόθεση θα μπορούσε εύκολα να είχε διαφορετική έκβαση».



«Είναι ζωντανός»



«Εντοπίσαμε τον μπαμπά σου», είπε σε ηχητικό της τηλεφωνικής κλήσης που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. «Βρισκόταν στην πραγματικότητα σε έναν ύφαλο».



«Είμαι σίγουρος ότι είναι αφυδατωμένος, είμαι σίγουρος ότι πέρασε μια δύσκολη νύχτα, αλλά είναι εξοικειωμένος», σημείωσε ο καπετάνιος. «Θα έχουμε παραϊατρικό προσωπικό σε ετοιμότητα για να τον ελέγξει, αλλά είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του».



Στη συνέχεια, η κόρη ευχαρίστησε θερμά το Λιμενικό Σώμα για τις προσπάθειές του.

«Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ», ακούστηκε να λέει η γυναίκα στον Stiles. «Σε ευχαριστώ πολύ για όσα κάνεις γι' αυτόν».



Το χρονικό της εξαφάνισης



Οι Αρχές δήλωσαν ότι ο Τομέας της Ακτοφυλακής του Σαν Χουάν έλαβε για πρώτη φορά μια ειδοποίηση τη νύχτα της 9ης Ιανουαρίου σχετικά με ένα άτομο που είχε αναφερθεί ως αγνοούμενο από έναν οικοδεσπότη Airbnb, αφού δεν επέστρεψε στο ενοικιαζόμενο ακίνητο για περισσότερες από 24 ώρες.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, η κόρη του αγνοούμενου άνδρα επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε πάει για σερφ το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας στην παραλία Surfer's Beach στην Aguadilla του Πουέρτο Ρίκο και έκτοτε δεν είχε νέα του.

Αμέσως μετά, η Ακτοφυλακή συντονίστηκε με την Αστυνομία του Πουέρτο Ρίκο, τις Κοινές Δυνάμεις Ταχείας Δράσης, την Συνοριακή Περίπολο των ΗΠΑ και τις τοπικές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

🚁🌊 TEAMWORK SAVES LIVES⁰After 30+ hours missing, a stranded surfer near Surfer’s Beach, Aguadilla was rescued through flawless coordination between Coast Guard watchstanders, aircrews, and federal, territorial, and local partners.

Press release: https://t.co/k0UsMoXhrE⁰#USCG pic.twitter.com/ROikaTIrcF — U.S. Coast Guard Southeast (@USCGSoutheast) January 10, 2026

Ταυτόχρονα, η Ακτοφυλακή απέστειλε ένα ελικόπτερο MH-60 Jayhawk για να διεξάγει έρευνες στην ακτογραμμή και στα ανοιχτά της Aguadilla.



Τελικά, ένα πλήρωμα ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής εντόπισε ένα άτομο που ταίριαζε στην περιγραφή του αγνοούμενου σέρφερ, ακινητοποιημένο σε βράχους ανοιχτά της Surfer's Beach.



Προσπαθούσε να δώσει σήμα στο ελικόπτερο για βοήθεια, αλλά λόγω των βράχων, των υφάλων και των συνθηκών στη θάλασσα, η τοποθεσία ήταν απρόσιτη με τα πόδια ή με βάρκα.



Το πλήρωμα του Λιμενικού Σώματος αντιμετώπισε επίσης -εκτός από το σκοτάδι λόγω νύχτας- και χαμηλή ορατότητα, καθώς ανέλκυσε με επιτυχία τον άνδρα σε ασφαλές μέρος.



Μόλις ο άνδρας επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο ελικόπτερο και καθ' οδόν προς τον Αεροσταθμό Borninquen, ο Stiles μετέφερε τα καλά νέα στην κόρη του και τη μητέρα της.