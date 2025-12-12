Αστυνομικός έσωσε μωρό που πνιγόταν στη Νέα Υόρκη στη μέση του δρόμου - Δείτε το βίντεο

Σκηνές που «κόβουν την ανάσα» εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Νέας Υόρκης, με έναν αστυνομικό να σώζει τη ζωή ενός μωρού που κινδύνευε με πνιγμό και την ηρωική πράξη να καταγράφεται καρέ καρέ σε βίντεο.

Ο Michael Greaney οδηγούσε σε αυτοκινητόδρομο το πρωί της Τετάρτης (10/12), όταν εντόπισε μια μαύρη BMW να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος της λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει, όταν ο οδηγός της BMW και πατέρας του παιδιού, τού είπε: «Το μωρό μου πνίγεται».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο αστυνομικός κινήθηκε κατευθείαν, έβγαλε το μωρό από το αυτοκίνητο και στην άκρη του δρόμου το πήρε στα χέρια του και ξεκίνησε να το χτυπά στην πλάτη.

Ο λαιμός του μωρού καθάρισε γρήγορα και άρχισε να αναπνέει ξανά. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο σημείο και ένας παιδίατρος που εξέτασε το μωρό και επιβεβαίωσε ότι είναι καλά.

Ο Greany υπηρετεί στην αστυνομία εδώ και 17 χρόνια. «Η απόφαση του ντετέκτιβ Greany μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και η ψυχραιμία που επέδειξε υπό πίεση ενσαρκώνουν πραγματικά τους καλύτερους ντετέκτιβ στον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ντετέκτιβ, Σκοτ Μάνρο. «Η άμεση αντίδρασή του δεν έσωσε απλώς μια ζωή - υπενθύμισε σε όλους μας τι σημαίνει ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης», πρόσθεσε.