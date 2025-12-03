Κινηματογραφική διάσωση οδηγού νταλίκας που κρεμόταν επί 5 ώρες από γέφυρα

Ώρες αγωνίας έζησε οδηγός νταλίκας το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του επάνω σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο στη δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με την καμπίνα να κρέμεται από μια γέφυρα ύψους σχεδόν 30 μέτρων.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και άλλων τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Τεχνικοί που έφτασαν επιτόπου έθεσαν σε λειτουργία τρία συστήματα σχοινιών, χρησιμοποιώντας δύο βαριά ρυμουλκά: το ένα ως «άγκυρα» και το άλλο για να ασφαλίσουν το φορτηγό και να αποτρέψουν την πτώση του στο έδαφος.



Οι διασώστες τοποθέτησαν με τέτοιο τρόπο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ώστε να καταστεί δυνατή η διάσωση και κατέβασαν έναν διασώστη στην καμπίνα της νταλίκας, προκειμένου να φτάσει στον οδηγό, ο οποίος βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.



Ύστερα από περίπου πέντε ώρες να κρέμεται από τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου, ο οδηγός ανυψώθηκε ξανά με ασφάλεια και χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Video courtesy of Vickie Flora shows the moment a driver was rescued from a tractor-trailer that was dangling over a U.S. 35 bridge on Tuesday. STORY: https://t.co/FG0wjXlJwf pic.twitter.com/bUNhTsVPC2 — Eyewitness News (@wchs8fox11) December 2, 2025