Βίντεο σοκ αποτυπώνει φονική αναστροφή νταλίκας στη Φλόριντα - Βαν «σφηνώθηκε» από κάτω

Ανατριχίλα προκαλούν τα πλάνα που αποτυπώνουν ένα σοκαριστικό τροχαίο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένα μίνι βαν σφηνώνεται κάτω από νταλίκα όταν αυτή επιχειρεί αναστροφή σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να σκοτωθούν και οι τρεις επιβάτες του βαν και ο οδηγός της νταλίκας να συλληφθεί με βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του eu.tcpalm.com, το τρομακτικό δυστύχημα συνέβη γύρω στις 15.00 (τοπική ώρα) στις 12 Αυγούστου στον αυτοκινητόδρομο Florida Turnpike κοντά στο Fort Pierce, όταν η νταλίκα με οδηγό τον Harjinder Singh παίρνει απότομα μια στροφή αριστερά και προκαλεί το τροχαίο.

Το μεγάλο όχημα φαίνεται να μπλόκαρε όλες τις λωρίδες της αντίθετης κατεύθυνσης την ίδια ώρα που κάμερα αποτύπωσε από το εσωτερικό του βίντεο να δείχνει ένα μαύρο μίνι βαν να κατευθύνεται προς αυτό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το βαν χτύπησε με ταχύτητα την νταλίκα και σφηνώθηκε από κάτω.

Τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία βαραίνουν τον συλληφθέντα

Αν και η νταλίκα ταρακουνήθηκε από την ισχυρή σύγκρουση, ο Singh εμφανίζεται στα πλάνα ατάραχος, καθώς κοιτά από το παράθυρο το δυστύχημα που προκάλεσε και σταματά το όχημα, σβήνοντας τον κινητήρα.

Στο βαν επέβαιναν ένας 54χρονος άνδρας από το Μαϊάμι, μια 37χρονη γυναίκα από το Πομπάνο Μπιτς και ένας 30χρονος άνδρας από τη Φλόριντα. Δύο από αυτούς βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ ο οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα κοντινό νοσοκομείο το βράδυ, λίγες ώρες μετά το συμβάν.

St. Lucie County Sheriff's Office

Οι αστυνομικοί της Φλόριντα απήγγειλαν κατηγορίες στον Singh για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας που σχετίζονται με την πρόκληση τροχαίου και στη συνέχεια εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Dave Kerner, εκτελεστικός διευθυντής του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας και Μηχανοκίνητων Οχημάτων της περιοχής, δήλωσε ότι ο Singh, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, θα απελαθεί μετά την ολοκλήρωση των κρατικών κατηγοριών του, δηλαδή μόλις εκτίσει την ποινή του.

St. Lucie County Sheriff's Office

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της απερισκεψίας του, και αμέτρητοι φίλοι και μέλη της οικογένειας θα βιώσουν για πάντα τον πόνο της απώλειάς τους», ανέφερε επίσης ο Dave Kerner.