Σκηνή σοκ σε δικαστήριο των ΗΠΑ: Γυναίκα αγκαλιάζει τον άνδρα που τραυμάτισε θανάσιμα τον σύζυγό της
Μία κίνηση που σπάνια βλέπει κάποιος σε αίθουσα δικαστηρίων εκτυλίχθηκε στη Τζόρτζια και άφησε άφωνους τους παρευρισκόμενους.
Στη Τζόρτζια των ΗΠΑ διεξαγόταν η δίκη ενός άνδρα που σκότωσε σε τροχαίο έναν 78χρονο. Ο Τζόζεφ Τίλμαν καταδικάστηκε τελικά αλλά εκείνη που τράβηξε τα βλέμματα όσων ήταν παρόντες στην αίθουσα ήταν η σύζυγος του θύματος. Η γυναίκα σε μια πρωτοφανή κίνηση μεγαλοψυχίας, αγκάλιασε τον δράστη.
«Δεν νομίζω να έχω ξαναδεί τη σύζυγο ενός θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο», δήλωσε ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας Τσερόκι, Τόνι Μπέικερ, σύμφωνα με το ABC 7 Chicago και το κανάλι WSB-TV της Ατλάντα.
Η Ρετζίνα Τζόνσον ψιθύρισε στον Τίλμαν ότι τον συγχωρεί και εκείνος της ζήτησε επανειλημμένως συγγνώμη. Όπως υποστήριξε η γυναίκα, αγκάλιασε τον νεαρό επειδή «ο Θεός της είπε ότι χρειαζόταν μια μητρική αγκαλιά. Ο Τζόι χρειάζεται ίαση από πράγματα του παρελθόντος του, όπως όλοι μας. Και αυτό είναι η επιθυμία και η προσευχή μας», είπε.
Πώς έγινε το τροχαίο
Το δυστύχημα σημειώθηκε πέρυσι όταν ο Τζόζεφ Τίλμαν, υπό την επήρεια υποξειδίου του αζώτου, χτύπησε με το αυτοκίνητό του και εγκατέλειψε τον 78χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο Τίλμαν δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από αμέλεια με όχημα, καθώς και για κακούργημα εγκατάλειψης θύματος, ψευδή δήλωση, οδήγηση υπό την επήρεια και επικίνδυνη οδήγηση.
Στις 7 Αυγούστου, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη, εκ των οποίων τα τρία θα εκτίσει στη φυλακή, με την ποινή να αναστέλλεται υπό τον όρο να ολοκληρώσει διετές πρόγραμμα απεξάρτησης.
Η κόρη του θύματος, Μπρίτανι ΜακΚάρθι, ήταν επίσης στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της ποινής και εξέφρασε την οργή της απευθυνόμενη στον δράστη: «Θα είμαι πάντα η κόρη ενός άνδρα που σκότωσες. Θα είμαι η κόρη της οποίας της ράγισες την καρδιά, μια ζωή που άλλαξες για πάντα λόγω της επιλογής σου να κάνεις χρήση ναρκωτικών ενώ οδηγούσες. Έγινες ένα θανατηφόρο όπλο και ο πατέρας μου πλήρωσε το τίμημα με τη ζωή του».