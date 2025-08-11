Σκηνή σοκ σε δικαστήριο των ΗΠΑ: Γυναίκα αγκαλιάζει τον άνδρα που τραυμάτισε θανάσιμα τον σύζυγό της

Στη Τζόρτζια των ΗΠΑ διεξαγόταν η δίκη ενός άνδρα που σκότωσε σε τροχαίο έναν 78χρονο. Ο Τζόζεφ Τίλμαν καταδικάστηκε τελικά αλλά εκείνη που τράβηξε τα βλέμματα όσων ήταν παρόντες στην αίθουσα ήταν η σύζυγος του θύματος. Η γυναίκα σε μια πρωτοφανή κίνηση μεγαλοψυχίας, αγκάλιασε τον δράστη.

«Δεν νομίζω να έχω ξαναδεί τη σύζυγο ενός θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο», δήλωσε ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας Τσερόκι, Τόνι Μπέικερ, σύμφωνα με το ABC 7 Chicago και το κανάλι WSB-TV της Ατλάντα.

Η Ρετζίνα Τζόνσον ψιθύρισε στον Τίλμαν ότι τον συγχωρεί και εκείνος της ζήτησε επανειλημμένως συγγνώμη. Όπως υποστήριξε η γυναίκα, αγκάλιασε τον νεαρό επειδή «ο Θεός της είπε ότι χρειαζόταν μια μητρική αγκαλιά. Ο Τζόι χρειάζεται ίαση από πράγματα του παρελθόντος του, όπως όλοι μας. Και αυτό είναι η επιθυμία και η προσευχή μας», είπε.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε πέρυσι όταν ο Τζόζεφ Τίλμαν, υπό την επήρεια υποξειδίου του αζώτου, χτύπησε με το αυτοκίνητό του και εγκατέλειψε τον 78χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο Τίλμαν δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από αμέλεια με όχημα, καθώς και για κακούργημα εγκατάλειψης θύματος, ψευδή δήλωση, οδήγηση υπό την επήρεια και επικίνδυνη οδήγηση.



Στις 7 Αυγούστου, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη, εκ των οποίων τα τρία θα εκτίσει στη φυλακή, με την ποινή να αναστέλλεται υπό τον όρο να ολοκληρώσει διετές πρόγραμμα απεξάρτησης.

Η κόρη του θύματος, Μπρίτανι ΜακΚάρθι, ήταν επίσης στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της ποινής και εξέφρασε την οργή της απευθυνόμενη στον δράστη: «Θα είμαι πάντα η κόρη ενός άνδρα που σκότωσες. Θα είμαι η κόρη της οποίας της ράγισες την καρδιά, μια ζωή που άλλαξες για πάντα λόγω της επιλογής σου να κάνεις χρήση ναρκωτικών ενώ οδηγούσες. Έγινες ένα θανατηφόρο όπλο και ο πατέρας μου πλήρωσε το τίμημα με τη ζωή του».

