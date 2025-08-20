Χιούστον: SUV «καρφώθηκε» σε εστιατόριο και έστειλε νοσοκομείο μοντέλα OnlyFans - Σοκαριστικό βίντεο

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει ένα σοκαριστικό ατύχημα με θύμα δυο influencers και μοντέλα του OnlyFans στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η NinaUnrated και ο Patrick Blackwood απολάμβαναν ανέμελα το γεύμα τους σε δημοφιλές εστιατόριo της περιοχής όταν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο ακολουθώντας τρελή πορεία έπεσε πάνω στην τζαμαρία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές και να τραυματιστεί το ζευγάρι.

Το σκηνικό αποτυπώθηκε καρέ καρέ από κάμερα που είχαν «στήσει» οι δυο influencers ενώ έτρωγαν burger στο οποίο φαίνεται μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου μια ήρεμη σκηνή να μετατρέπεται σε κατάσταση χάους.

Η NinaUnrated ανέβασε το επίμαχο βίντεο στα social media γράφοντας στη λεζάντα πως «το αύριο δεν είναι δεδομένο».

Απλό ατύχημα λένε οι Αρχές

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του tmz.com, ο ιδιοκτήτης του πλέον κατεστραμμένου εστιατορίου, επιβεβαίωσε το σοκαριστικό ατύχημα και ανέφερε πως το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την οδηγό του SUV να μην φέρει τραύματα.

Η ίδια εξηγεί πως δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη και έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Μάλιστα, αναφέρει πως προορισμός της ήταν το κατάστημα για μια ιδιωτική εκδήλωση, ενώ θα λογοδοτήσει για τις ζημιές που προκάλεσε.

Οι αρχές διερεύνησαν το περιστατικό και εν τέλει διαπίστωσαν πως επρόκειτο για ένα απλό ατύχημα.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανός αφού ένα SUV έπεσε πάνω στον γυάλινο τοίχο στο @cuveesculinarycreations στο Χιούστον του Τέξας, θρυμματίζοντας τα πάντα, ενώ εγώ και ο @iampatrickblackwood ηχογραφούσαμε.

Μας χτύπησε κατευθείαν εγώ στα αριστερά του, αυτός στα δεξιά μου καθώς έτρωγα έναν νόστιμο σολομό. Ξαφνικά, αλλά επιβιώσαμε.

Αυτή η εμπειρία μου έδειξε ποιος πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ μικρή για κακίες ή θυμό. Αφήστε τα πράγματα να πάνε, συγχωρήστε, ζήστε το τώρα και αγαπήστε τους γύρω σας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα.

Ευχαριστούμε το σύμπαν και το αγγελούδι μας, τον Loyal, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2024 και μας προστάτευσε από ψηλά», έγραψε σε story της στο Instagram.