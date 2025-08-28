«Μας σημαδεύουν»: Influencer προσπάθησε να επικοινωνήσει με «φυλή κανίβαλων» - Οργή στα σχόλια

Ένας Ιρλανδός influencer με... άγνοια κινδύνου δέχτηκε σφοδρή κριτική όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει με μια (όπως την αποκάλεσε) «φυλή κανίβαλων» για τις προβολές στο TikTok.

«Μόλις προσπάθησα να επικοινωνήσω με μια φυλή κανίβαλων», έγραψε ο Dara Tah στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 17,7 εκατομμύρια προβολές.

Ο ίδιος κρατά ένα ενεργό προφίλ στα social media, στο οποίο ανεβάζει βίντεο όπου εκτελεί επικίνδυνα ακροβατικά για τους 750.000 ακολούθους του (σ.σ. στο TikTok). Άλλα Προηγούμενες προκλήσεις περιλαμβάνουν το να μένει ξύπνιος για 48 ώρες και να υπομένει 12 ώρες κινεζικών βασανιστηρίων στο νερό.

daratah / TikTok

Για το τελευταίο του απερίσκεπτο κατόρθωμα, ο Ιρλανδός αποφάσισε να επισκεφτεί μια άγνωστη φυλή στην Παπούα, το ινδονησιακό μισό του νησιού της Νέας Γουινέας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του NewYorkPost.

«Σοβαρά, αυτό είναι τρομακτικό»

Στο βίντεο, ο Tah, μια ομάδα τουριστών και ένας τοπικός οδηγός ονόματι Demi φαίνονται να ταξιδεύουν κατά μήκος ενός ποταμού με μια ξύλινη βάρκα, καθώς οι ιθαγενείς ντόπιοι ουρλιάζουν στις όχθες. Μάλιστα, καθώς πλησιάζουν προς την όχθη, ένας από τους ανθρώπους της φυλής σημαδεύει με το τόξο του το σκάφος.

«Νομίζω ότι μας σημαδεύουν με τόξα και βέλη, αδερφέ», είπε ένας τουρίστας με αγωνία.

«Σοβαρά, αυτό είναι τρομακτικό... είναι τεράστια τόξα», λέει ο Tah, ο οποίος προσπαθεί να κουνήσει το χέρι του στους ντόπιους σε μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν οι προθέσεις του είναι αγνές και δεν αποτελεί κίνδυνο για αυτούς.

Η χειρονομία ειρήνης και η επόμενη... προσπάθεια

Όταν αυτή τελικά αποτυγχάνει, ο influencer επιχειρεί να προσφέρει στα άτομα της φυλής ένα σακουλάκι αλάτι ως ένδειξη… ειρήνης.

«Έχω αλάτι», δηλώνει ο Tah αδειάζοντάς το στα χέρια του και δίνοντάς το σε έναν από τους αρχηγούς της φυλής, ο οποίος καθόλη τη διάρκεια κρατάει ένα τόξο.

Δυστυχώς, για τον Ιρλανδό αυτή η χειρονομία του δεν κατάφερε να «συγκινήσει» τον αρχηγό της φυλής, με τον ίδιο να δοκιμάζει μερικούς κόκκους και να τους φτύνει με αηδία. «Δεν φαίνεται να του αρέσει αυτό», τονίζει και αναφέρει: «Εντάξει παιδιά, ας γυρίσουμε πίσω ίσως» με τον οδηγό να συμπληρώνει: «Πρέπει να φύγουμε. Δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι. Είναι πραγματικά επικίνδυνο».

Καθώς το σκάφος απομακρυνόταν από την όχθη, ο Tah είπε: «Δεν θα πω ψέματα, είναι απολύτως τρομακτικό». Παρά την ψυχρή υποδοχή τους, ο επίμονος TikTokker ορκίστηκε να μην εγκαταλείψει το αίτημά του να γίνει φίλος με τους ιθαγενείς. «Θα προσπαθήσουμε ξανά αύριο», δήλωσε στη λεζάντα.

«Χείμαρρος» οι αντιδράσεις

Κάποιοι εξ αυτών που παρακολούθησαν την επικίνδυνη περιπέτεια του Ιρλανδού κατηγόρησαν τον Demi πως εκμεταλλεύεται τους ντόπιους για τα κλικ στο TikTok.

«Αφήστε τους ήσυχους, δεν σας ενοχλούν», είπε ένας, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Μόλις εισβάλατε στη γη τους για ένα βίντεο και τους αποκαλέσατε τρομακτικούς;»

Κάποιοι δυσαρεστήθηκαν με την υπόθεση ότι οι ιθαγενείς ήταν ανθρωποφάγοι, με έναν να γράφει: «Δεν είναι κανίβαλοι, είναι απλώς άνθρωποι που ζουν μια ειρηνική ζωή».

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια φυλή επισκέφτηκαν στο βίντεο αλλά η Παπούα φέρεται να φιλοξενεί περίπου 300, ενώ η γειτονική Παπούα Νέα Γουινέα έχει περίπου διπλάσιες.

Ενώ ορισμένες φυλές, συμπεριλαμβανομένης της φυλής Korowai της Παπούα, ιστορικά ασκούσαν τελετουργικό κανιβαλισμού, η φρικτή παράδοση έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από το απομακρυσμένο νησί μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, αφού απαγορεύτηκε λόγω ανησυχιών ότι μετέδιδε εκφυλιστικές ασθένειες του εγκεφάλου.