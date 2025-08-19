Έβαλε μωρό παιδί να καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο για να πάρει «like» στο Instagram

Μια γνωστή influencer από τη Νέα Υόρκη, η Fiona Jordan, παραδέχτηκε ότι ανάγκασε ένα μικρό αγόρι που πρόσεχε να καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, αφού ένα σοκαριστικό βίντεο που η ίδια είχε τραβήξει επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

Η Jordan, 23 ετών, η οποία έχει 100.000 followers στο Instagram και σχεδόν 600.000 στο TikTok, δέχτηκε σφοδρή κριτική αφού ένα βίντεο στο οποίο ένα μικρό παιδί φαίνεται να καπνίζει ενώ βρίσκεται υπό την επίβλεψή της αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, στο βίντεο, ένα αγόρι, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται, φαίνεται να βάζει το στόμα του στη συσκευή, την οποία κρατάει μία από τις δύο κοπέλες που συμμετέχουν.

Το αγόρι εκπνέει και καπνός βγαίνει από το στόμα του, με αποτέλεσμα οι κοπέλες, συμπεριλαμβανομένης της Jordan, να ξεσπούν σε γέλια, ενώ το παιδί βήχει και κοιτάζει γύρω του με απορία.

«Δεν ήμουν σωστή»

Λίγες ώρες αφότου η Daily Mail επικοινώνησε μαζί της για σχόλιο, η Jordan παραδέχτηκε τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο. Δήλωσε ότι ήταν 15 ετών όταν ενθάρρυνε και βιντεοσκόπησε την πράξη και ότι τώρα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

Είπε στους followers της: «Δεν ήμουν σωστή. Ως νεαρή κοπέλα, έκανα πολλές επιπόλαιες επιλογές και ειλικρινά πήρα μια φρικτή απόφαση. Το ότι το βιντεοσκόπησα και ήμουν εκεί με κάνει εξίσου ένοχη και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτό. Λυπάμαι πραγματικά βαθιά για τον πόνο που προκάλεσα σε αυτή την οικογένεια, τότε και τώρα. Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που έκανα, αλλά μπορώ να αναγνωρίσω πόσο λάθος ήταν».

Η Jordan δήλωσε ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση εκείνη την εποχή, καθώς η μητέρα της είχε πεθάνει πρόσφατα, και έκανε παρέα με λάθος άτομα στα εφηβικά της χρόνια.

Το αρχικό βίντεο, που γυρίστηκε πριν από οκτώ χρόνια, είχε αναρτηθεί σε έναν λογαριασμό στο Instagram με το όνομα χρήστη @shrimpd**kenergy, ο οποίος ανήκε στην Jordan.

Η 23χρονη είχε τραυματική εφηβεία

Η Jordan, που γεννήθηκε στην Πενσυλβάνια, δέχτηκε έντονη κριτική αφού το βίντεο επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

«Ψυχωτική συμπεριφορά. Πραγματικά φρικτό να βλέπεις αυτό το καημένο μωρό και να ακούς να ΓΕΛΑΝΕ. Καθαρό κακό», έγραψε ένας σχολιαστής. «Ο τρόπος που δείχνει λυπημένος και βήχει μετά, αλήθεια, είναι τέρατα», σχολίασε άλλος χρήστης. «Ενοχλητικό το ότι πιστεύει πως η κακοποίηση παιδιού είναι ΑΣΤΕΙΟ... ένα απολύτως αισχρό άτομο», σχολίασε ένας ακόμη λογαριασμός.

Την εποχή εκείνη, η Jordan ζούσε στο Σκράντον της Πενσυλβάνια με τους γονείς της. Ο πατέρας της, William Jordan, είναι αστυνομικός στο Αστυνομικό Τμήμα του Ντάνμορ, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία.

Στο LinkedIn της Jordan αναγράφεται ότι η 23χρονη φοίτησε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και αποφοίτησε με πτυχίο στην Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Επικοινωνία. Από τότε που αποφοίτησε, εργάζεται ως δημιουργός περιεχομένου και ταξιδεύει συχνά στις ΗΠΑ, από τη Νέα Υόρκη έως το Σικάγο και το Palm Desert, όπου παρευρέθηκε στα φεστιβάλ Coachella και Stagecoach. Η Jordan έχει συνεργαστεί με πολλές μεγάλες εταιρείες, όπως οι White Fox Boutique, Bloom και Essence Makeup.