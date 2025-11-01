Δημοφιλής προορισμός απαγορεύει το κάπνισμα στους 18χρονους

Σε μια πρωτοπόρα επιλογή προχώρησε η κυβέρνηση στις Μαλδίβες, με τη χώρα να είναι η πρώτη παγκοσμίων που αρχίζει να εφαρμόζει απαγόρευση του καπνίσματος σε όποιον γεννήθηκε μετά τον Ιανουάριο του 2007, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η κίνηση, η οποία ξεκίνησε από τον πρόεδρο, Mohamed Muizzu, νωρίτερα φέτος και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, θα «προστατεύσει τη δημόσια υγεία και θα προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό», ανέφερε το υπουργείο ενώ αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα άτομα που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μετά απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού εντός των Μαλδίβων».

«Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού και οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία πριν από την πώληση», σημειώνεται χαρακτηριστικά ενώ το μέτρο ισχύει επίσης για τους επισκέπτες του έθνους των 1.191 μικροσκοπικών κοραλλιογενών νησίδων που είναι διάσπαρτα σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων (500 μιλίων) κατά μήκος του ισημερινού και είναι γνωστό για τον πολυτελή τουρισμό του.

Το υπουργείο δήλωσε ότι διατηρεί επίσης απαγόρευση στην εισαγωγή, πώληση, διανομή, κατοχή και χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμίσματος, η οποία ισχύει για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

«Τσουχτερό» πρόστιμο για όσους πουλούν προϊόντα καπνίσματος

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο άτομο επιφέρει πρόστιμο 50.000 ρουφίγια (3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος επιφέρει πρόστιμο 5.000 ρουφίγια (320 δολάρια).

Μια παρόμοια γενεαλογική απαγόρευση που προτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ακόμη στη νομοθετική διαδικασία, ενώ η Νέα Ζηλανδία - η πρώτη χώρα που θέσπισε έναν τέτοιο νόμο κατά του καπνίσματος - τον κατάργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του.