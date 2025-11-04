Μαλδίβες: Το τέλος του τσιγάρου για μια ολόκληρη γενιά - Τι πρέπει να προσέχουν οι τουρίστες

Οι Μαλδίβες είχαν ήδη θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για την εισαγωγή ηλεκτρονικών τσιγάρων στη χώρα. Τώρα θέσπισαν την απαγόρευση του καπνίσματος για όλους τους νέους που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

Το μέτρο αυτό καθιστά τη χώρα τη μόνη με απαγόρευση του καπνίσματος για μια ολόκληρη γενιά. Ο νέος νόμος ισχύει και για τους τουρίστες που κάνουν διακοπές στο αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού.

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες σχετικά με το κάπνισμα στις Μαλδίβες.

Η απαγόρευση του καπνίσματος τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον είναι παράνομο για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας να αγοράζουν ή να πωλούν καπνό στις Μαλδίβες. Το υπουργείο Υγείας της χώρας χαρακτήρισε το μέτρο «ιστορικό ορόσημο στις προσπάθειες της χώρας να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό».

Πρόσθεσε ότι η απαγόρευση «αντανακλά τη ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης να προστατεύσει τους νέους από τις βλαβερές συνέπειες του καπνού». Οι τουρίστες υπόκεινται επίσης στον νέο νόμο, ο οποίος καθιστά την πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο έως 50.000 ρουφιά (2.817 ευρώ). Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται πλέον να ελέγχουν την ηλικία του πελάτη πριν από την πώληση.

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο σχεδόν 300 ευρώ;

Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης πρόστιμο 5.000 ρουφίγια (282 ευρώ) για τους νέους που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ακόμη και πριν από την εφαρμογή του μέτρου, οι επισκέπτες έπρεπε να τηρούν αυστηρούς κανόνες σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Το 2024, οι Μαλδίβες απαγόρευσαν την εισαγωγή, πώληση, χρήση, κατοχή ή διανομή ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες δεν μπορούν να φέρουν ηλεκτρονικά τσιγάρα στη χώρα, ακόμη και για προσωπική χρήση. Εάν φτάσετε με μια συσκευή, δεν θα τιμωρηθείτε ούτε θα σας απαγορευτεί η είσοδος, αλλά θα σας κατασχεθεί στα σύνορα και ένας τελωνειακός υπάλληλος θα σας δώσει μια απόδειξη που πρέπει να παρουσιάσετε κατά την αναχώρησή σας από τη χώρα για να σας επιστραφούν τα αντικείμενά σας.

Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, μόνο οι ταξιδιώτες με τουριστική βίζα επιτρέπεται να εισάγουν περιορισμένες ποσότητες ως εξής: έως 200 τσιγάρα, ή 25 πούρα, ή 250 γραμμάρια καπνού. Ποσότητες που υπερβαίνουν αυτά τα όρια θα κατάσχονται και θα φυλάσσονται από το τελωνείο για μέγιστο διάστημα 30 ημερών. Οι τουρίστες μπορούν να παραλάβουν αυτά τα αντικείμενα στον τερματικό σταθμό αναχώρησης στο τελωνείο του Διεθνούς Αεροδρομίου Velana πριν από την αναχώρησή τους.

Το υπουργείο δηλώνει ότι η απαγόρευση δεν θα αποτρέψει τους τουρίστες

Ο Ahmed Afaal, αντιπρόεδρος της επιτροπής ελέγχου καπνού της χώρας της Νότιας Ασίας, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο νέος νόμος θα αποτρέψει τους τουρίστες από το να επισκεφθούν την περιοχή με τα σχεδόν 1.200 κοραλλιογενή νησιά, τα θαλάσσια θαύματα και τα πολυτελή θέρετρα.

«Οι άνθρωποι δεν έρχονται στις Μαλδίβες επειδή μπορούν να καπνίσουν», είπε. «Έρχονται για τις παραλίες, έρχονται για τη θάλασσα, έρχονται για τον ήλιο και έρχονται για τον καθαρό αέρα». Πρόσθεσε ότι η απαγόρευση δεν οδήγησε σε ακύρωση κρατήσεων από διεθνείς επισκέπτες και ότι ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά το παρελθόν έτος. «Προβλέπουμε περισσότερους από δύο εκατομμύρια [τουρίστες] το επόμενο έτος», είπε.