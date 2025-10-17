Φίλτρα στα τσιγάρα: Το μεγαλύτερο ψέμα που «καπνίζουμε» δεκαετίες τώρα

Ένα άρθρο-σοκ στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Addiction φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια αλήθεια που οι καπνιστές αγνοούν ή αρνούνται να παραδεχτούν: τα φίλτρα στα τσιγάρα δεν μειώνουν τη βλαπτικότητα του καπνίσματος.

Οι ερευνητές ζητούν πλέον από τη βρετανική κυβέρνηση να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση των φίλτρων, χαρακτηρίζοντάς τα «ψευδαίσθηση ασφάλειας» που παρατείνει τον εθισμό.

Η μεγάλη παρανόηση

Σύμφωνα με τη μελέτη, μόλις το 25% των ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία γνωρίζει ότι τα φίλτρα δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική προστασία από τις βλαβερές ουσίες του καπνού.

Η πλειοψηφία, ωστόσο, συνεχίζει να πιστεύει ότι το φίλτρο «καθαρίζει» τον καπνό ή μειώνει τη νικοτίνη μια επικίνδυνη αυταπάτη που, όπως λένε οι ειδικοί, έχει στοιχίσει ζωές.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η ψευδαίσθηση «καθαρότερου» τσιγάρου κάνει πολλούς καπνιστές να θεωρούν πως μπορούν να καπνίζουν περισσότερο ή να αναβάλουν την προσπάθεια διακοπής.

Περιβαλλοντικό και κοινωνικό έγκλημα

Πέρα από την υγεία, οι ερευνητές επισημαίνουν και τη περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλούν τα φίλτρα: κάθε χρόνο, δισεκατομμύρια αποτσίγαρα καταλήγουν στη φύση, αποτελώντας τη νούμερο ένα μορφή πλαστικής ρύπανσης στον κόσμο.



«Τα φίλτρα δεν ωφελούν ούτε τον καπνιστή, ούτε τον πλανήτη, απλώς κρύβουν τη βλάβη πίσω από μια επίστρωση από χαρτί και ψέμα», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι συγγραφείς του άρθρου.

Προς απαγόρευση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η συζήτηση για την απαγόρευση έχει ήδη ανοίξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους ειδικούς να ζητούν άμεση πολιτική δράση.

Η πρόταση θεωρείται ιστορική, καθώς, αν υιοθετηθεί, θα είναι η πρώτη φορά που μια ευρωπαϊκή χώρα απαγορεύει πλήρως τα φίλτρα στα τσιγάρα.



Οι υποστηρικτές του μέτρου τονίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των καπνιστών και θα «γκρεμίσει το μύθο του light καπνίσματος» που συντηρείται εδώ και δεκαετίες από τη βιομηχανία του καπνού.

«Ώρα να τελειώνουμε με την ψευδαίσθηση»

«Τα φίλτρα ήταν πάντα ένα επικοινωνιακό τέχνασμα των καπνοβιομηχανιών», σημειώνει η ερευνητική ομάδα. «Ήρθε η ώρα να διορθώσουμε δεκαετίες παραπληροφόρησης και να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές από μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας».

Η έρευνα υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι το «ήπιο» τσιγάρο δεν υπάρχει.

Κάθε ρουφηξιά είναι το ίδιο επικίνδυνη, φίλτρο ή όχι.

Το ερώτημα, πλέον, είναι αν οι κυβερνήσεις θα τολμήσουν να το παραδεχτούν και να δράσουν ανάλογα.