Η διακοπή του καπνίσματος σώζει ζωές ακόμη και σε προχωρημένο καρκίνο, λέει μελέτη

Ακόμα κι όταν η διάγνωση είναι προχωρημένος καρκίνος , το να κόψει κάποιος το κάπνισμα μπορεί να του χαρίσει σχεδόν έναν επιπλέον χρόνο ζωής, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις.

Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of the National Comprehensive Cancer Network οι επιστήμονες παρακολούθησαν περισσότερους από 13.000 καρκινοπαθείς και διαπίστωσαν ότι όσοι σταμάτησαν το τσιγάρο μετά τη διάγνωση είχαν σημαντικά καλύτερη πρόγνωση. Το 85% όσων διέκοψαν το κάπνισμα ζούσε δύο χρόνια μετά, έναντι μόλις 74% όσων συνέχισαν. Ακόμα και σε ασθενείς τελικού σταδίου, η διακοπή του καπνίσματος υπερδιπλασίασε το προσδόκιμο επιβίωσης.

Πολλοί ασθενείς θεωρούν ότι, εφόσον έχουν ήδη καρκίνο, «το κακό έχει γίνει». Όμως τα ευρήματα της έρευνας ανατρέπουν αυτή την ιδέα. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής ερευνητής, Δρ. Στίβεν Τομάσι, το να κόψει κάποιος το κάπνισμα δεν είναι ποτέ αργά. «Ακόμα κι ένα επιπλέον έτος ζωής έχει τεράστια αξία για ανθρώπους που νόμιζαν ότι τους απομένουν μόνο λίγοι μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

Η διακοπή του καπνίσματος ως τέταρτη πυλώνα αντικαρκινικής θεραπείας

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, η ερευνητική ομάδα προτείνει να αντιμετωπίζεται η διακοπή του καπνίσματος ως αναπόσπαστο μέρος της αντικαρκινικής θεραπείας, μαζί με τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Η καθηγήτρια Λι-Σιούν Τσεν, που συνυπέγραψε τη μελέτη, χαρακτήρισε τη διακοπή του καπνίσματος «τον τέταρτη πυλώνα της αντικαρκινικής αγωγής». Σύμφωνα με την ίδια, η στήριξη των καπνιστών δεν πρέπει να θεωρείται δευτερεύουσα προτεραιότητα, αλλά βασική ιατρική παρέμβαση που σώζει ζωές.

Πώς το πρόγραμμα ELEVATE αλλάζει τη φροντίδα των καρκινοπαθών

Για να γίνει αυτό πράξη, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ψηφιακό σύστημα με την ονομασία ELEVATE, που εντοπίζει αυτόματα ποιοι ασθενείς καπνίζουν και ειδοποιεί τους γιατρούς να προσφέρουν βοήθεια επί τόπου — με θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης έως συμβουλευτική μέσω μηνυμάτων. Έτσι, η προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος ενσωματώνεται πλέον στη συνολική φροντίδα του καρκινοπαθούς, χωρίς να αφήνεται στην τύχη ή στην πρωτοβουλία του κάθε γιατρού.

Από τους ασθενείς που συμμετείχαν, περίπου το ένα τέταρτο ήταν ενεργοί καπνιστές. Μόνο το 22% κατάφερε να κόψει το κάπνισμα μέσα σε έξι μήνες, όμως εκείνοι που τα κατάφεραν είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να επιβιώσουν. Ακόμα και αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το είδος του καρκίνου, όσοι συνέχισαν να καπνίζουν είχαν 97% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με όσους σταμάτησαν.

Η διακοπή του καπνίσματος δεν είναι μόνο θέμα στατιστικής. Ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, βελτιώνει την οξυγόνωση του οργανισμού και περιορίζει τις επιπλοκές από τις θεραπείες. Επιπλέον, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης δεύτερων μορφών καρκίνου και κάνει τον οργανισμό πιο ανθεκτικό στη χημειοθεραπεία. Με απλά λόγια, οι αντικαρκινικές θεραπείες λειτουργούν καλύτερα όταν το σώμα δεν δηλητηριάζεται καθημερινά από τη νικοτίνη.