Vape και στοματική υγεία: Πόσο κινδυνεύουν τα δόντια και τα ούλα μας από το άτμισμα

Καθώς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το άτμισμα είναι μια λιγότερο βλαβερή επιλογή σε σχέση με το κάπνισμα κανονικών τσιγάρων.

Ωστόσο, οι ειδικοί στη στοματική υγεία καλούνται όλο και πιο συχνά να απαντήσουν σε ένα ερώτημα: το άτμισμα βλάπτει τα δόντια; Οι κίνδυνοι που κρύβουν το άτμισμα και το κάπνισμα επηρεάζουν τα δόντια και τα ούλα, προκαλώντας ουλίτιδα και τερηδόνα. Τι μπορείτε να κάνετε, όμως, για να διατηρήσετε ένα υγιές χαμόγελο;

Τι είναι το άτμισμα και πώς λειτουργεί

Οι συσκευές ατμίσματος, γνωστές και ως συστήματα παροχής νικοτίνης μέσω ηλεκτρονικών τσιγάρων (ENDS), λειτουργούν θερμαίνοντας ειδικά υγρά (vape juice ή e-liquids) που περιέχουν ουσίες όπως νικοτίνη, προπυλενογλυκόλη, φυτική γλυκερίνη και αρωματικούς παράγοντες. Όταν θερμαίνονται, παράγουν ένα αερόλυμα ηλεκτρονικού τσιγάρου –όχι υδρατμό– που περιέχει χημικές ουσίες τις οποίες εισπνέει ο χρήστης.

Ιδιαίτερα δημοφιλή στους νεότερους είναι τα αρωματισμένα υγρά, κυρίως όσα έχουν γλυκές γεύσεις. Πολλοί στρέφονται στο άτμισμα για να αποφύγουν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος τσιγάρου ή ως μέσο διακοπής του, όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ξεχωριστές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη στοματική υγεία.

Πώς επηρεάζει το άτμισμα τη στοματική υγεία

Αν και πολλοί θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλές από το κάπνισμα, το άτμισμα μπορεί επίσης να βλάψει δόντια και ούλα. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πολλές βλαβερές χημικές ουσίες που καταστρέφουν τους στοματικούς ιστούς· το άτμισμα, παρότι δεν παράγει καπνό, εκθέτει το στόμα σε ουσίες που μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβείς.

Αν και τα προϊόντα ατμίσματος θεωρούνται ότι έχουν λιγότερους κινδύνους από τα παραδοσιακά τσιγάρα, εξακολουθούν να περιέχουν χημικά που βλάπτουν. Η προπυλενογλυκόλη και η φυτική γλυκερίνη, που χρησιμοποιούνται ευρέως, μπορούν να ξηράνουν τους στοματικούς ιστούς, μειώνοντας τη ροή του σάλιου και διευκολύνοντας την υπερανάπτυξη βακτηρίων. Τα αρωματικά και η νικοτίνη –ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι στα τσιγάρα– επιδρούν αρνητικά σε δόντια και ούλα.

Σμάλτο και τερηδόνα

Μελέτες σε εργαστηριακό περιβάλλον δείχνουν ότι η έκθεση σε αερόλυμα ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σμάλτο, το προστατευτικό περίβλημα των δοντιών. Υγρά με οξύτητα ή υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ενισχύουν την προσκόλληση βακτηρίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κοιλότητες και ευαισθησία. Η μειωμένη παραγωγή σάλιου επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Αποχρωματισμός και απώλεια δοντιών

Αν και το άτμισμα φαίνεται να προκαλεί λιγότερους λεκέδες από το κάπνισμα, η τακτική χρήση μπορεί με τον καιρό να κιτρινίσει τα δόντια. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η χρόνια έκθεση σε χημικά και προβλήματα όπως η τερηδόνα μπορεί, χωρίς σωστή φροντίδα, να οδηγήσουν σε απώλεια δοντιών.

Επιπτώσεις του ατμίσματος στα ούλα

Το άτμισμα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες και για τα ούλα:

Φλεγμονή των ούλων: Η νικοτίνη μειώνει τη ροή του αίματος και αυξάνει τη φλεγμονή, με αποτέλεσμα τα ούλα να μην μπορούν να πολεμήσουν εύκολα τις λοιμώξεις και να επουλωθούν από τραυματισμούς. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος ουλίτιδας.

Υποχώρηση ούλων: Οι χημικές ουσίες του ατμού μπορεί να προκαλέσουν υποχώρηση των ούλων, αφήνοντας τις ρίζες των δοντιών εκτεθειμένες. Αυτό οδηγεί σε ευαισθησία, τερηδόνα και αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. Αν δεν αντιμετωπιστεί, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή περιοδοντική νόσο και απώλεια δοντιών.

Περιοδοντική νόσος: Οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν περιοδοντίτιδα σε σχέση με άτομα που δεν καπνίζουν, αν και μικρότερη από εκείνη των καπνιστών τσιγάρων.

Βλάβες σε μαλακούς ιστούς: Τα χημικά του ατμού μπορεί να ερεθίσουν τους βλεννογόνους του στόματος, προκαλώντας φλεγμονές, πόνους και αυξημένη ευαισθησία. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι η επούλωση μετά από οδοντιατρικές επεμβάσεις καθυστερεί.

Άλλα προβλήματα στοματικής υγείας που συνδέονται με το άτμισμα

Πέρα από τα ούλα και το σμάλτο, το άτμισμα μπορεί να δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα:

Κακοσμία και άφθες: Η μειωμένη ροή σάλιου ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και προκαλεί δυσάρεστη αναπνοή. Δεν είναι σπάνιες και οι άφθες ή πληγές στο στόμα.

Καθυστέρηση επούλωσης: Η νικοτίνη επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος και την αντιφλεγμονώδη αντίδραση, με αποτέλεσμα πιο αργή ανάρρωση μετά από οδοντιατρικές παρεμβάσεις.

Πιθανός αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του στόματος: Παρότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες βλαβερές ουσίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση καρκίνου του στόματος, όπως συμβαίνει στους μακροχρόνιους καπνιστές τσιγάρων.

Πληροφορίες από: DailyMail