Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στα παιδιά, λένε ειδικοί

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι γιατροί για τα υψηλά επίπεδα χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ των παιδιών σε όλο τον κόσμο, καθώς επισημαίνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προκαλούν μη αναστρέψιμη βλάβη στην υγεία τους.

Καρδιολόγοι, ερευνητές και ειδικοί στον τομέα της υγείας δήλωσαν ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχοι» για τις βλαβερές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε εκατομμύρια εφήβους και νέους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε τοξίνες και καρκινογόνες ουσίες, ορισμένες από τις οποίες είναι ακόμη άγνωστες.

Τα επίπεδα νικοτίνης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να είναι πολύ υψηλά, αυξάνοντας τον κίνδυνο εθισμού και βλάβης στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των εφήβων. Τα παιδιά διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο μακροπρόθεσμων καρδιαγγειακών επιπτώσεων ως αποτέλεσμα του καπνίσματος ηλεκτρονικών τσιγάρων στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο συνέδριο για την καρδιά στον κόσμο, η καθηγήτρια Maja-Lisa Løchen, ανώτερη καρδιολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βόρειας Νορβηγίας, δήλωσε ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο εκατομμύρια παιδιά να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας στο μέλλον.

Συγκεκριμένα είπε: «Ανησυχώ ότι το κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο και την καρδιά των παιδιών. Φυσικά πρέπει να περιμένουμε τα μακροπρόθεσμα δεδομένα, αλλά ανησυχώ. Αυξάνει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και γνωρίζουμε ότι οι αρτηρίες γίνονται πιο άκαμπτες».

Η βλάβη που προκαλεί

Το κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων καταπονεί το καρδιαγγειακό σύστημα των παιδιών, δήλωσε η Løchen. Ο καρδιακός τους ρυθμός αυξάνεται και τα αιμοφόρα αγγεία τους συστέλλονται, γεγονός που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση των αρτηριών της καρδιάς. Το επαναλαμβανόμενο κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αρρυθμίας, εγκεφαλικού επεισοδίου και ακόμη και καρδιακής προσβολής.

Η Løchen ανέφερε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι στο New England Journal of Medicine, η οποία υποδηλώνει ότι το κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά σχεδόν ένα τρίτο (32%).

Όταν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θερμαίνουν τα υγρά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορούν επίσης να απελευθερώσουν μεγαλύτερες ποσότητες επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να εισχωρήσουν στους πνεύμονες, να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και να διεισδύσουν στην καρδιά.

«Υπάρχει ένας επιπλέον κίνδυνος από το κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων στα παιδιά [σε σύγκριση με τους ενήλικες] όσον αφορά τις επιπτώσεις στον οργανισμό», δήλωσε η Løchen. «Επειδή γνωρίζουμε ότι η νικοτίνη και άλλα στοιχεία στα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν πολύ επιβλαβή επίδραση στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Όχι μόνο στο έμβρυο, αλλά και κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και μέχρι τα 20 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα».

Η εξάρτηση από τη νικοτίνη

Όταν τα παιδιά σταματούν το κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων, ορισμένα από αυτά βιώνουν συμπτώματα στέρησης νικοτίνης που μπορούν να αυξήσουν τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση, δήλωσε η Løchen στους δημοσιογράφους μετά την παρουσίαση που έκανε για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στη Μαδρίτη.

«Γνωρίζουμε επίσης ότι όταν τα παιδιά και οι νέοι αρχίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, μπορεί να εξαρτηθούν από τη νικοτίνη και αυτό μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για το κάπνισμα. Είμαι πολύ ανήσυχη – και πεπεισμένη – ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που αρχίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων τώρα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης στην υγεία τους».