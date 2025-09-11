Μεγάλη προσοχή: Τοξικά μέταλλα στα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης

Τα νέα ευρήματα γύρω από τα δημοφιλή ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Αν και εμφανίζονται ως κομψές και «αθώες» συσκευές, στην πραγματικότητα εκπέμπουν επιβλαβή μέταλλα που φτάνουν σε συγκεντρώσεις πολύ υψηλότερες από τα συμβατικά τσιγάρα ή τα παλαιότερα μοντέλα ηλεκτρονικών. Ειδικά οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, που αποτελούν τη βασική ομάδα χρηστών, εκτίθενται σε κινδύνους που ξεπερνούν κατά πολύ την εξάρτηση από τη νικοτίνη.

Επικίνδυνες συγκεντρώσεις μετάλλων στον ατμό

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας εξέτασαν γνωστές μάρκες συσκευών μιας χρήσης και εντόπισαν ότι ορισμένα μοντέλα απελευθέρωναν βαρέα μέταλλα σε ποσότητες εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές υψηλότερες σε σχέση με όσα είχαν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία μόνο συσκευή απελευθέρωνε μέσα σε μία μέρα περισσότερο μόλυβδο από ό,τι το κάπνισμα 20 πακέτων κανονικών τσιγάρων. Οι μετρήσεις αποκάλυψαν ακόμη νικέλιο, χαλκό και ψευδάργυρο σε συγκεντρώσεις που προκαλούν ανησυχία.

Πέρα από τον μόλυβδο

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στον μόλυβδο. Το νικέλιο και ο αντιμόνιο, ουσίες που συνδέονται με καρκινογένεση, ανιχνεύθηκαν σε υψηλές ποσότητες, οι οποίες μάλιστα αυξάνονταν όσο η συσκευή συνέχιζε να χρησιμοποιείται. Με κάθε εισπνοή, περισσότερες τοξικές ουσίες απελευθερώνονταν από τα μεταλλικά μέρη και κατέληγαν στους πνεύμονες των χρηστών. Η επιστημονική ομάδα, προσομοιώνοντας τον πραγματικό τρόπο χρήσης, κατέγραψε σταθερή και σοβαρή επιβάρυνση του ατμού.

Η πηγή αυτής της μόλυνσης βρίσκεται στην ίδια τη δομή των συσκευών. Εσωτερικά εξαρτήματα από κράματα μετάλλων περιέχουν μόλυβδο και θερμαντικά πηνία που απελευθερώνουν νικέλιο κατά τη θέρμανση, με συνέπεια να μεταφέρονται βλαβερές ουσίες στον ατμό. Ακόμη και στο υγρό ορισμένων συσκευών βρέθηκαν ίχνη αντιμονίου πριν καν χρησιμοποιηθούν. Αυτό δείχνει ότι οι κίνδυνοι δεν προκύπτουν μόνο από τη χρήση, αλλά υπάρχουν εξαρχής.

Τι προβλήματα υγείας προκαλούν

Παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις συσκευές δεν είναι επίσημα εγκεκριμένες στην αμερικανική αγορά, εξακολουθούν να κυκλοφορούν ευρέως. Οι νέοι τις προτιμούν λόγω του μικρού μεγέθους, των γλυκών γεύσεων και της διακριτικής εμφάνισης, που συχνά θυμίζει προϊόντα καθημερινής χρήσης. Αυτή η «αθώα» εικόνα κρύβει όμως σοβαρά προβλήματα υγείας. Η έκθεση σε μόλυβδο και νικέλιο μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου και να βλάψει το νευρικό και αναπνευστικό σύστημα, ιδιαίτερα στους εφήβους.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό ACS Central Science ανέδειξε επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συσκευές ξεπερνούν τα αποδεκτά όρια έκθεσης τόσο για καρκινογόνες όσο και για άλλες τοξικές επιδράσεις. Οι μορφές με τις οποίες εμφανίζονται τα μέταλλα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επικινδυνότητά τους. Για παράδειγμα, ορισμένες ενώσεις του αντιμονίου κατατάσσονται ως καρκινογόνες, κάτι που ενισχύει τη σοβαρότητα των αποτελεσμάτων.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να αποκαλύπτει την πραγματική διάσταση του προβλήματος, ενώ η αγορά έχει ήδη κατακλυστεί από δεκάδες μάρκες. Ο έλεγχος και η ρύθμιση δείχνουν να υστερούν σε σχέση με την ταχύτητα διάδοσης αυτών των προϊόντων, αφήνοντας τους καταναλωτές εκτεθειμένους σε άγνωστους κινδύνους.