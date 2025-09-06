Από περιττώματα ζώων μέχρι μούχλα: Ευρήματα σοκ σε παράνομα καπνικά προϊόντα αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Εξαιρετικά επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία είναι τα παράνομα καπνικά προϊόντα που διακινούνται στην αγορά, καθώς οι αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους αποκάλυψαν πως περιέχουν περιττώματα ζώων, νύχια και μούχλα.



Τη συγκλονιστική αυτή αποκάλυψη έκανε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της εταιρείας «Παπαστράτος» στην 89η ΔΕΘ.



Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και ο ρόλος της κρίσης

Ειδικότερα, ο κ. Πιτσιλής επεσήμανε ότι «το παράνομο τσιγάρο, πέρα από την απώλεια εσόδων, είναι πολλαπλασίως καταστροφικό για τη δημόσια υγεία. Αυτά που βρήκαμε από τις αναλύσεις είναι σοκαριστικά. Περιττώματα ποντικών, νύχια, μούχλα. Αυτά τα προϊόντα είναι πραγματική καταστροφή. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσοι επιδιώκουν ή σκέφτονται να αποκτήσουν παράνομα τσιγάρα χρηματοδοτούν οργανωμένα δίκτυα εγκληματικότητας σε όλο τον κόσμο».



«Δείχνοντας» την κρίση ως υπαίτια για την στροφή των καπνιστών προς τα παράνομα προϊόντα καπνού, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε πως πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Καταγράφεται πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης των παράνομων καπνικών στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» και συμπλήρωσε πως η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τη μάχη των ελέγχων με πιο ισχυρά όπλα.



Αυστηρότερες ποινές με τον νέο τελωνειακό κώδικα

Στην ίδια εκδήλωση, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε πως η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή. Αναφέρθηκε επίσης στον νέο τελωνειακό κώδικα που ψηφίστηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για το λαθρεμπόριο. Υπογράμμισε πως «αλλάζει μετά από 30 χρόνια δίνοντας περισσότερα εργαλεία ψηφιοποίησης, ελεγκτικών μηχανισμών, διασύνδεσης των ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρότερες ποινές σε ότι έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο».



Σημαντική μείωση του λαθρεμπορίου το 2024

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας «Παπαστράτος», Ιάκωβος Καργαρώτος, υπογράμμισε πως «η μείωση του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα το 2024 ήταν σημαντική και από το 24% μειώθηκε στο 17% κόντρα στην πανευρωπαϊκή τάση που είναι αυξητική. Περισσότερα από 14 δισ. ευρώ χάνονται πανευρωπαϊκά, στην Ελλάδα οι απώλειες μειώθηκαν».



«Σίγουρα η συνταγή επιτυχίας δεν είναι μονοδιάστατη. Βοηθούν η συνεργασία, η αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και το θέμα της φορολογίας. Να θυμίσω ότι το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα μέχρι το 2010 ήταν περίπου 3%, με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρου ανέβηκε στο 20% και προσπαθούμε πλέον, με τις αρχές, να μειωθεί. Η σταθερότητα της φορολογίας είναι βασικός παράγοντας», είπε ο κ.Καργαρώτος. Τέλος, έγινε αναφορά στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε η εταιρεία «Παπαστράτος» με το υπουργείο Υγείας για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.