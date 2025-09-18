Φορτηγό «φαντομάς» γέμισε την Ελλάδα με λαθραία ατμιστικά – Ρεκόρ κατάσχεσης στους Ευζώνους

Το μεγαλύτερο «χτύπημα» σε κύκλωμα λαθρεμπορίου ατμιστικών προϊόντων στην Ελλάδα πέτυχαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Ευζώνων.



Σε φορτηγό με πινακίδες Κοσόβου, που δήλωνε ως φορτίο… ράφια προβολής, μπουκάλια και ρούχα, βρέθηκαν προσεκτικά κρυμμένα 118.300 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης και συσκευών ηλεκτρονικού τσιγάρου, συνολικής ποσότητας 1,6 εκατ. ml.

Ο έλεγχος αποκάλυψε δύο «θησαυρούς» παράνομου εμπορεύματος:

41.400 τεμάχια υγρών και συσκευών (414.000 ml)

76.900 δοχεία και ανταλλακτικά (1.173.000 ml)

Τα προϊόντα φυσικά δεν υπήρχαν στα παραστατικά, με σκοπό να γλιτώσουν δασμούς και φόρους που ξεπερνούν τα 300.000 ευρώ.

Το φορτηγό κατασχέθηκε, ενώ ο οδηγός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι θα συνεχίσει τις σαρωτικές επιχειρήσεις, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και το νόμιμο εμπόριο. Μόλις πριν λίγες ημέρες, στη ΔΕΘ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής , είχε προειδοποιήσει ότι τα παράνομα καπνικά και ατμιστικά προϊόντα είναι «πολλαπλά καταστροφικά» για την κοινωνία και αποτελούν «χρηματοδοτική πηγή» για οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.