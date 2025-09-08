Λαθρεμπόριο καυσίμων: Στη φυλακή 6 από τους 22 κατηγορούμενους - «Δεν έχω σχέση», λέει ο υπαρχηγός

Έξι άτομα από τους 22 κατηγορούμενους για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, οδηγήθηκαν στη φυλακή, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.



Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο κατά το κατηγορητήριο υπαρχηγοί και ακόμα τρία άτομα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς.



Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας και δεν έδωσε καμία απάντηση για όσα του αποδίδονται.

Ο 66 ετών κατά το κατηγορητήριο υπαρχηγός του κυκλώματος, επιχειρηματίας, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο καυσίμων, κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε :



«Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».



Άπαντες οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.