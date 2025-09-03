Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων - 20 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την πάταξη του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία σε συνεργασία με πολλές αστυνομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε 20 συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό με το οποίο έκλεβαν τους πελάτες, καθώς τους έβαζαν ποσότητα βενζίνης μικρότερη από αυτήν που έδειχνε ο μετρητής της αντλίας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να κατηγορηθούν για λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών, απάτη σε βάρος πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστάσεων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.