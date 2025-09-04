Από τα Άνω Λιόσια μέχρι την Άρτα: Οι περιοχές με τα «πειραγμένα» πρατήρια - Σχεδόν 3 εκατ. το κέρδος

Άνω Λιόσια, Άγιοι Ανάργυροι, Καματερό, Άρτα, Λακωνία και Τρίκαλα. Σε αυτές τις περιοχές βρίσκονταν τα 9 πρατήρια που κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα με τα οποία εφοδίαζαν τα οχήματα τους ανυποψίαστοι πολίτες. Ο λόγος για τη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε από τις αρχές του 2025, αλλά και σε 22 συλλήψεις μελών της.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τις έρευνες των αστυνομικών του «ελληνικού FBI» εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων περίπου 790.000 ευρώ, 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88.760 λίτρα ελαίου, 3.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών εκροών κ.α.

Τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ το κέρδος

Παράλληλα σφραγίστηκαν 9 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Αύγουστο, φέρονται να διακινήθηκαν παράνομα πάνω από ένα εκατομμύριο λίτρα βενζίνης και 212.000 λίτρα διαλύτη.

Μέσα από την παράνομη δραστηριότητα τους και συνεκτιμώντας τις ποσότητες λαθραίου και νοθευμένου καυσίμου που διακινήθηκαν, την αλλοίωση των μετρητικών διατάξεων στο σύστημα εισροών εκροών σε ποσοστό της επιλογής τους, φέρονται να αποκόμισαν τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.



Για την υπόθεση θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση το πρωί της Πέμπτης (4/9) στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.