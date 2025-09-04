Η «πασιέντζα» και οι «πειραγμένες» αντλίες: Πώς η σπείρα «έσπρωχνε» τα νοθευμένα καύσιμα

Τουλάχιστον 9 πρατήρια καυσίμων σε Άνω Λιόσια, Αγίου Αναργύρους, Καματερό, Άρτα, Λακωνία, Τρίκαλα, ήταν τα σημεία που κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα, τα οποία διακινούσε το μεγάλο κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε 22 συλλήψεις, για την εγκληματική οργάνωση που φαίνεται να δρούσε από τις αρχές του 2025.

Στη διάρκεια των ερευνών των Αρχών, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων περίπου 790.000 ευρώ, 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88760 λίτρα ελαίου, 3500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών εκροών κ.α.

Παράλληλα σφραγίστηκαν 8 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Αύγουστο, φέρονται να διακινήθηκαν παράνομα, 1.340.354,05 λίτρα βενζίνης και 212.213,40 λίτρα διαλύτη.

Μέσα από την παράνομη δραστηριότητά τους και συνεκτιμώντας τις ποσότητες λαθραίου και νοθευμένου καυσίμου που διακινήθηκαν, την αλλοίωση των μετρητικών διατάξεων στο σύστημα εισροών εκροών σε ποσοστό της επιλογής τους, οι δράστες του κυκλώματος φέρεται να αποκόμισαν τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.

Επίσης, φαίνεται ότι προμηθεύονταν ποσότητες ναυτιλιακού πετρελαίου, χωρίς παραστατικά αγοράς, το οποίο διέθεταν στη συνέχεια με βυτιοφόρα οχήματα, στα σπίτια πολιτών που έκαναν παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης χωρίς φορολογικά στοιχεία και σε χαμηλή τιμή έτσι ώστε να προσελκύουν πελάτες. Μέσα σε έναν μήνα από τις 19/06/2025 έως τις 18/07/2025 έλαβαν 29 τέτοιες παραγγελίες.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο «υποτομείς».

Βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 39χρονος, ο οποίος λειτούργησε ως καθοδηγητής για τη δημιουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο πρώτος «υποτομέας» ήταν αυτός της τροφοδοσίας με βενζίνη για κινητήρες και ο δεύτερος της τροφοδοσίας με χημικούς διαλύτες. Αρχηγοί φέρονται να ήταν ένας Αλβανός και ένας 50χρονος από τα Τρίκαλα.

Οι δύο τους δραστηριοποιήθηκαν σε Αττική, Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη έχοντας επαφές με άτομα σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Πώς «έσπρωχναν» τα νοθευμένα καύσιμα

Όταν οι πελάτες στα εμπλεκόμενα βενζινάδικα εφοδίαζαν τα οχήματά τους, αυτό γινόταν από τις αντλίες που συνδέονταν με τις δεξαμενές των πρατηρίων στις οποίες υπήρχαν τα λαθραία καύσιμα.

Με ειδικά λογισμικά που χρησιμοποιούσαν πετύχαιναν την αλλοίωση στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των μετρητών ροής και των διανεμητών (αντλιών – fuel dispensers).

Έτσι κατάφερναν να πετύχουν την αλλοίωση των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Οι ποσότητες καυσίμων που παραδίνονταν στους καταναλωτές ήταν ελλειμματικές όμως οι πολίτες χρεώνονταν κανονικά την πλήρη ποσότητα.

Τα ειδικά λογισμικά και η... πασιέντζα

Ένα από τα προγράμματα που χρησιμοποιούσαν προσομοίαζε με πασιέντζα. Ωστόσο, μέσα από τον συνδυασμό πλήκτρων και κωδικού πρόσβασης, εμφανιζόταν κρυφό μενού επιλογών το οποίο είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στο νόμιμο σύστημα εισροών - εκροών των πρατηρίων. Μετά από την εισαγωγή συγκεκριμένων παραμέτρων πραγματοποιούνταν ελλειμματικές παραδόσεις κατά ποσοστό 25%.

Ένα άλλο λογισμικό που χρησιμοποιούσαν και πάλι με κωδικούς πρόσβασης δημιουργούσε αναφορές πωλήσεων τόσο των νόμιμων ποσοτήτων που εξάγονταν από τις αντλίες για τις οποίες εκδίδονταν και διαβιβάζονταν αποδείξεις εσόδου και είχαν καταγράφει στο σύστημα όσο και των ποσοτήτων οι οποίες παραδόθηκαν μέσω των αντλιών χωρίς την έκδοση αποδείξεων εσόδου από το σύστημα εισροών – εκροών.

Το εν λόγω πρόγραμμα διαπιστώθηκε ότι διατηρεί δεδομένα αναφορών μόνο για το τελευταίο δεκαήμερο με δυνατότητα παραμετροποίησης για μη έκδοση απόδειξης εσόδου. Παράλληλα επέτρεπε την χειροκίνητη μεταβολή των δεδομένων των ολικών αθροιστών των αντλιών.

Ακόμα ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούσαν, το είχαν για να πραγματοποιείται επέμβαση στις αντλίες καυσίμων, με δυνατότητα επιλογής στο χρήστη της αντλίας παραποίησης, χωρίς να καταγράφονται από το σύστημα εισροών –εκροών τα λίτρα καυσίμου τα οποία εξάγονταν.