Υγρά καύσιμα: «Καμπάνες» έως 15.000 ευρώ για «πειραγμένες» δεξαμενές

Υπό καθεστώς αυστηρής εποπτείας θέτει η ΑΑΔΕ τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης υποχρεώνοντας τους να καταχωρούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των δεξαμενών τους στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Καυσίμων. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν με πρόστιμα από 500 έως και 15.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Στόχος είναι να μπει φρένο σε περιπτώσεις λαθρεμπορίου και νοθείας υγρών καυσίμων που στερούν από το δημόσιο πολύτιμα έσοδα.

Το νέο πλαίσιο ελέγχου, τα αρμόδια όργανα, το ύψος των προστίμων για τους παραβάτες και τις διαδικασίες είσπραξης τους περιγράφει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας, Κωνσταντίνος Κυρανάκακης, Γιώργος Πιτσιλής και Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Με βάση την απόφαση, όσοι δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της ΑΑΔΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ακόλουθα πρόστιμα:

για πλήρη παράλειψη απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών 15.000 ευρώ,

για μη καταχώριση στοιχείων προβλέπονται από 3.000 έως 4.000 ευρώ ανά στοιχείο για τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων ή πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, και από 1.500 έως 4.000 ευρώ για τους εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών και τους φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης,

για ανακριβείς καταχωρίσεις έως και 3.000 ευρώ ανά στοιχείο, ανάλογα με το είδος της παράβασης,

για εκπρόθεσμη καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο από 500 έως 1.500 ευρώ ανά στοιχείο, ενώ η μέγιστη συνολική επιβάρυνση ανά υπόχρεο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ,

για περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων από 1.000 και 2.500 ευρώ ανά παράβαση,

για περιπτώσεις μεταβίβασης πρατηρίου ή εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς την προβλεπόμενη μεταβολή των στοιχείων 2.000 ευρώ ανά μη επικαιροποιημένο στοιχείο με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, αρμόδιες αρχές για την τήρηση και τον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρήσεων είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους. Οι υπηρεσίες αυτές θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου και πορισματικές αναφορές, τις οποίες θα διαβιβάζουν στα κατά τόπους τελωνεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων και την είσπραξή τους σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Επισημαίνεται ότι το Μητρώο Δεξαμενών που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ και φιλοξενεί όλα τα στοιχεία για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων, τις αντλίες, τα ακροσωλήνια και τους μηχανισμούς φορολογικής σήμανσης, καθώς και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Το σύστημα αυτό διαλειτουργεί με το Μητρώο «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας» του υπουργείου υποδομών και Μεταφορών, εξασφαλίζοντας ενιαία και αξιόπιστα δεδομένα.