Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική: Έρευνες για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες

Από τις πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διέπρατταν συστηματικά απάτες σε περιοχές της Αττικής, με στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες παρουσιαζόταν ως εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, εξαπατώντας πολίτες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στη Δυτική Αττική, σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν περισσότερες από 40 περιπτώσεις εξαπάτησης.