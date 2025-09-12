Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι: Έφοδος σε 9 σπίτια και οκτώ συλλήψεις

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις.

Επίσης, έχουν προβεί σε κατάσχεση 14 ηχείων μεγάλης ισχύος, μίας καραμπίνας και φυσιγγίων.

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις εφόδους σε 9 σπίτια και τις έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.