Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι: Έφοδος σε 9 σπίτια και οκτώ συλλήψεις
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/9).
Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις.
Επίσης, έχουν προβεί σε κατάσχεση 14 ηχείων μεγάλης ισχύος, μίας καραμπίνας και φυσιγγίων.
Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις εφόδους σε 9 σπίτια και τις έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.