Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά από επίθεση με πέτρες σε λεωφορείο και αστυνομικούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου, μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν το Τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων, οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Δ.Α.Ο.Ε., η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Ο.Ε.Π.Τ.Α. και η Δ.Ι.Α.Τ.

Τα χθεσινά επεισόδια ξέσπασαν όταν άτομα έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα πάνω στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και επιτέθηκαν με πέτρες σε διερχόμενο αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας security. Λίγο αργότερα, πέτρες εκτοξεύθηκαν και προς οχήματα της Ομάδας Ο.Π.ΔΙ. της Δ.Α.Ο.Ε., με αποτέλεσμα αστυνομικός να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 ΓΣΝΑ.