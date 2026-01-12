Δυτική Αττική: Βίντεο και φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά

Βίντεο και φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στους καταυλισμούς Ρομά στη Νέα Ζωή και στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου εξασφάλισε το flash.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί μία κυνηγητική καραμπίνα, αλλά και τουλάχιστον ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Βίντεο και φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική. pic.twitter.com/X2eJylFciW — Flash.gr (@flashgrofficial) January 12, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι αργά το βράδυ, ομάδα δεκάδων Ρομά βγήκε στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, έβαλε φωτιά σε παλιά λάστιχα και άλλα αντικείμενα, ενώ προσπάθησε να κλείσει τον δρόμο. Επίσης, επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστικού λεωφορείου και οχήματος εταιρείας security, αλλά και στους αστυνομικούς που κλήθηκαν να παρέμβουν, με αποτέλεσμα ένας άνδρας της ΕΛ.ΑΣ. να καταλήξει στο 401 ΓΣΝΑ με τραύμα στο κεφάλι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία 24ωρα υπάρχει έντονη οργή σε καταυλισμούς Ρομά, λόγω του γεγονός ότι για την άγρια δολοφονία του 30χρονου ομόφυλου τους, Κώστα Μπασιλάρη, μέσα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας έχει γίνει μόνο μία προφυλάκιση.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι μετά την επίθεση και τον τραυματισμό του αστυνομικού στο κεφάλι, η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. -ανάμεσα τους και η νεοσύστατη ΟΠΔΙ που είναι ειδικά για Ρομά- προχώρησε στην αστυνομική επιχείρηση σε Νέα Ζωή και Νεόκτιστα.