Κιλκίς: Παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό επειδή του έκοψε... κλήση - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό διαδραματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (11/1) στο Κιλκίς όταν ένας 58χρονο άνδρας παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι αστυνομικό ενώ αυτός που έκοβε κλήση για παράνομο παρκάρισμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του voria.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το αστυνομικό τμήμα Γουμένισσας δέχτηκε κλήση για ένα όχημα που βρίσκεται στην περιοχή και σταθμεύει παράνομα. Έτσι, ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς βρέθηκε στο σημείο και ο 49χρονος αστυνομικός βεβαίωσε το ανάλογο πρόστιμο.

Τότε, εμφανίστηκε ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος αφού πρώτα εξύβρισε τους αστυνομικούς, μπήκε στο αυτοκίνητο και έβαλες μπρος, με τον 58χρονο να τραυματίζει τον αστυνομικό στο πόδι, προκειμένου να διαφύγει.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, με ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι.

Ο 58χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.