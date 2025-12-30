Ρόδος: Χειροπέδες σε αστυνομικό που μετέφερε μισό κιλό κοκαΐνης στις αποσκευές του

Μισό κιλό κοκαΐνης μετέφερε στις αποσκευές του αστυνομικός που το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου συνελήφθη στο λιμάνι της Ρόδου, με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 37χρονο ανθυπαστυνόμο ο οποίος μάλιστα υπηρετεί στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. στην Κατεχάκη.

Ο 37χρονος αστυνομικός ταξίδεψε με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά, φτάνοντας όμως στο λιμάνι της Ρόδου τον περίμεναν συνάδελφοι του, τον έλεγξαν αξιοποιώντας σχετική πληροφορία και του πέρασαν χειροπέδες.