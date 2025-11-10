Στη φυλακή ο 38χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Προφυλακίστηκε ο 38χρονος αστυνομικός του τμήματος Νέας Ιωνίας, ο οποίος κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

«Δεν έχω κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών. Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης. Έχω οικονομική άνεση εξαιτίας των γονιών μου με τα λεφτά των οποίων είχα μερίδιο σε κομμωτήριο και διαμέρισμα airbnb. Έχω δικαιολογήσει στις δικαστικές αρχές όλες τις συναλλαγές μου στο 100% και δεν είναι καμία παράνομη. Το λάθος μου ήταν ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου τα έπαιζα στο στοίχημα», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή του.

«Είμαι χρόνια χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι θύμα των ναρκέμπορων. Βοηθήστε με να απεξαρτηθώ. Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ η σύζυγός του, η οποία επίσης προφυλακίστηκε, αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση της με ναρκωτικές ουσίες, ζητώντας από τον ανακριτή να την αφήσουν ελεύθερη για να επιστρέψει στο παιδί της.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη τέσσερα φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος.