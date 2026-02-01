Στα πράσα πιάστηκε 20χρονη που μπούκαρε σε σπίτι για να κλέψει κοσμήματα και τιμαλφή

Συνελήφθη, επ’ αυτοφώρω, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου στη Νέα Ιωνία, 20χρονη Ελληνίδα, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Ειδικότερα, η κατηγορούμενη εισήλθε σε δωμάτιο σπιτιού από ανασφάλιστη πόρτα, ενώ οι ιδιοκτήτες βρισκόντουσαν σε άλλους χώρους του σπιτιού, αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή, και κρύφτηκε στη ντουλάπα. Οταν έγινε αντιληπτή προσπάθησε να διαφύγει απειλώντας τους ιδιοκτήτες με μαχαίρι.



Άμεσα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατέφθασαν στο σημείο, ακινητοποίησαν την 20χρονη και την οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ιωνίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά, ενώ κατασχέθηκε μαχαίρι που είχε στην κατοχή της.



Σημειώνεται ότι η κατηγορούμενη έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.



Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.