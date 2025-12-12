Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κλοπές κοσμημάτων από σπίτι ηλικιωμένων

Στη σύλληψη μιας 54χρονης αλλοδαπής και ενός 37χρονου ομοεθνή της προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας με τους δύο να κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης επαναλαμβανόμενων κλοπών σε οικία υπερηλίκων στη Νέα Ιωνία, οι οποίες είχαν ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η 54χρονη, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός από τον Ιούλιο του 2024, εκμεταλλευόταν την ελεύθερη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας και αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη βοήθεια του 37χρονου συνεργού της.

Κατά την έρευνα στην κατοικία τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

αναδιπλούμενο μαχαίρι και

2 συσκευές τηλεφώνων εκ των οποίων η μία παλαιάς τεχνολογίας.

Φώτο: ΕΛΑΣ

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.