Χειροπέδες σε 48χρονο που «σήκωνε» τενεκέδες με λάδι και μέλι από αποθήκες πολυκατοικιών

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε 48χρονος (ημεδαπός) ο οποίος αφαιρούσε από υπόγειες δοχεία που περιείχαν ελαιόλαδο και μέλι για οικιακή χρήση. Όπως κάνει γνωστό η Ελληνική Αστυνομία, είχε αφαιρέσει περισσότερα από 800 λίτρα ελαιολάδου και 35 κιλά μέλι.

Ειδικότερα, ο 48χρονος συνελήφθη βραδινές ώρες του Σαββάτου (13-12-2025) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και τον συνακόλουθο πορισμό εισοδήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του η οποία έχει ταυτοποιηθεί.



Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν στα ίχνη του, κατόπιν σήματος του κέντρου για κλοπή σε υπόγεια αποθήκη πολυκατοικίας στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Αφού μετέβησαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός της πολυκατοικίας να έχει στην κατοχή του δύο δοχεία με ελαιόλαδο.



Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου, στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρέσει συνολικά έξι δοχεία με ελαιόλαδο από τη συγκεκριμένη αποθήκη ενοίκου της πολυκατοικίας.



Όπως προέκυψε από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργό του, αφού αποκτούσαν πρόσβαση σε υπόγειες αποθήκες ενοίκων πολυκατοικιών με τη μέθοδο της διάρρηξης, αφαιρούσαν δοχεία με ελαιόλαδο και μέλι, τα οποία προορίζονταν για οικιακή χρήση, καθώς επίσης και άλλα αντικείμενα όπως εργαλεία, υποδήματα και βαλίτσες.



Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον τέσσερις περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, με τις αφαιρεθείσες ποσότητες να ανέρχονται σε 817 λίτρα ελαιολάδου και 35 κιλά μέλι.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.