Βόρεια Προάστια: Χριστουγεννιάτικη καταδίωξη και χειροπέδες σε διαρρήκτη με λεία 1 εκατ. ευρώ

Τέλος στη δράση ενός 39χρονου Αλβανού διαρρήκτη -ο οποίος μάλιστα συνήθιζε να «χτυπάει» δύο φορές τους ίδιους στόχους- έβαλαν αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Φιλοθέης – Ψυχικού, ενώ αναζητούν κι έναν συνεργό του.



Οι δύο κακοποιοί μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποιήσαν 16 διαρρήξεις στα βόρεια προάστια με λεία που προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Για τη σύλληψη του 39χρονου Αλβανού «ποντικού» προηγήθηκε καταδίωξη από αστυνομικούς του ΑΤ Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας τα ξημερώματα των Χριστουγέννων.



Οι αστυνομικοί του ΑΤ Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας τον εντόπισαν να κινείται ύποπτα με όχημα στον τομέα ευθύνης τους και τον κάλεσαν να σταματήσει για έλεγχο. Ο 39χρονος όχι μόνο δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις αλλά επιτάχυνε και προσπάθησε να χαθεί στους γύρω δρόμους, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε, κατόπιν καταδίωξης και συνελήφθη.



Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, όπου σε βάρος του και του συνεργού του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε εγκληματική ομάδα που διαπράττει τετελεσμένες και διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και συγκεκριμένα τον πορισμό εισοδήματος που ξεπερνά το ποσό των -120.000- ευρώ, για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση ειδικών υποχρεώσεων οδηγών που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.



Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές στις περιοχές της Φιλοθέης και του Ψυχικού αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων λόγω θερινών διακοπών.

Κρύβονταν με τα κλοπιμαία σε δασάκια

Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος δρώντας είτε μόνος του είτε με τον συνεργό του, «χτυπούσε» κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, έχοντας ως ορμητήρια δασικές περιοχές σε Φιλοθέη και Ψυχικό, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψή τους τόσο πριν, όσο και μετά την τέλεση των κλοπών. Αφού εντόπιζαν τις οικίες - στόχους τους, έχοντας ως βασικό κριτήριο την γειτνίασή τους με τις ανωτέρω δασικές εκτάσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα φορώντας γάντια, καπέλα και μάσκες, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αφού πρώτα παραβίαζαν μπαλκονόπορτες ή παράθυρα με τη χρήση λοστού, αφαιρούσαν κάμερες παρακολούθησης και απενεργοποιούσαν το σύστημα συναγερμού.



Σε περιπτώσεις μάλιστα που ήθελαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλότερους ορόφους, χρησιμοποιούσαν τηλεσκοπική σκάλα την οποία έφεραν σε κάθε τους εγκληματική πράξη. Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι οι δράστες εισέρχονταν στις οικίες ακόμα και όταν ηχούσε το σύστημα συναγερμού.



Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 39χρονου, όσο και στο όχημα που οδηγούσε βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: διαρρηκτικά εργαλεία, 2 μάσκες και η τηλεσκοπική σκάλα που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των κλοπών.