Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο αδέλφια μέσα στο σπίτι τους

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρύα Βρύσης η είδηση του θανάτου δύο αδελφιών, ενός άνδρα (73 ετών) και μίας γυναίκας (65 ετών), οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς νεκροί στο σπίτι όπου διέμεναν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το stagonnews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά τους πρόσωπα που ζουν στο εξωτερικό ανησύχησαν, καθώς δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Για τον λόγο αυτό ειδοποίησαν κατοίκους της περιοχής, καθώς και τον πρόεδρο της κοινότητας, ζητώντας να ελεγχθεί η κατοικία.

Κατά την είσοδό τους στο σπίτι, διαπιστώθηκε ότι και τα δύο άτομα βρίσκονταν χωρίς τις αισθήσεις τους. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από εισπνοή αναθυμιάσεων.