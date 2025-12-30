Σοβαρό επεισόδιο στον Βόλο: «Βροχή» πυροβολισμών σε οικισμό Ρομά στο Αλιβέρι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στον οικισμό Ρομά στο Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας του Βόλου το απόγευμα της Τρίτης (30.12.2025), με αναφορές για πυροβολισμούς.

Στην περιοχή είχαν βρεθεί συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για ελέγχους σχετικά με πιθανή ρευματοκλοπή, ωστόσο δεν είναι σαφές αν οι πυροβολισμοί σχετίζονται με την παρουσία τους.

Η αστυνομία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους για τον περιορισμό της έντασης και για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα και να έχει ταμπουρωθεί σε μπακάλικο του οικισμού, αναφέρει ο taxydromos.gr.

Διαπληκτισμός μεταξύ οικογενειών η αιτία

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι, τελικά, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, όπως είχε αρχικά μεταφερθεί από περίοικους στην αστυνομία. Το επεισόδιο φαίνεται να σχετίζεται με διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών στον οικισμό, οι οποίες σήμερα, για άγνωστο λόγο, προσπάθησαν να τις επιλύσουν, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Αρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι τα γεγονότα συνδέονταν με τον έλεγχο ρευματοκλοπής από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο γρήγορα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ των δύο θεμάτων.