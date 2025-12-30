Συνελήφθη 45χρονη που έκλεβε άτομα με αναπηρία προσποιούμενη οικιακή βοηθό

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε μια 45χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται ότι παρουσιαζόταν ως οικιακή βοηθός σε άτομα κυρίως με κινητική ή νοητική αναπηρία και διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και προσωπικά έγγραφα.

Η σύλληψή της έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παράβαση περιορισμών διαμονής, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Η έρευνα έδειξε ότι η 45χρονη ενεργούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024, εντοπίζοντας αγγελίες αναζήτησης οικιακής βοηθού, προσποιούμενη ότι ενδιαφέρεται για τη θέση, χρησιμοποιώντας πλαστές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής για να πείσει τα θύματα να την προσλάβουν. Στη συνέχεια, αφαιρούσε χρήματα, τιμαλφή, κοσμήματα και δημόσια έγγραφα, συνήθως την πρώτη ή δεύτερη ημέρα εργασίας της, πριν εξαφανιστεί.

Χαρακτηριστικό της δράσης της ήταν ότι στόχευε κυρίως άτομα με βαριές κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να την εμποδίσουν.

Παλιά γνώριμη των Αρχών

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν αναδιπλούμενος σουγιάς, πλήθος κοσμημάτων, κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων, πλαστικό σακουλάκι με πιθανή κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (0,3 γρ.), πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις κλοπές, με το παράνομο όφελος της κατηγορούμενης να ξεπερνά τα 23.050 ευρώ. Επιπλέον, σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής 3 ετών και 8 μηνών, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Η 45χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και συνεχίζεται το προανακριτικό έργο για την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής της δραστηριότητας.