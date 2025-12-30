Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο 60χρονος γιος της

Στη φυλακή οδηγείται ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της σημερινής του απολογίας στις Αρχές, ο 60χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και έκανε λόγο για άκυρη προδικασία.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του flash.gr, Κώστα Παπαδόπουλο, σε βάρος του 60χρονου έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να χορήγησε στη μητέρα του ηρεμιστική ουσία, να της προκάλεσε ασφυξία και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο σώμα της, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό.

Από «ατύχημα» σε υπόθεση ανθρωποκτονίας

Στις 29 Ιανουαρίου 2022 η 87χρονη είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της, στην οδό Λυκαβηττού, με τον θάνατό της να αποδίδεται αρχικά σε ατύχημα. Η υπόθεση, ωστόσο, επανήλθε στο προσκήνιο μετά από εισαγγελική παρέμβαση και νέα ευρήματα των Αρχών, τα οποία οδήγησαν σε επανεξέταση του φακέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο εσωτερικό του διαμερίσματος, καθώς και πάνω στα ρούχα της ηλικιωμένης, εντοπίστηκε εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν παρουσία ηρεμιστικής ουσίας στον οργανισμό της, ενώ τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα δεν συνάδουν με θάνατο από εισπνοή καπνού, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ο θάνατος να είχε προηγηθεί της πυρκαγιάς.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πράξη φέρεται να εκτυλίχθηκε σε διαδοχικά στάδια, ενώ έχει πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία στον χώρο, με συλλογή πρόσθετων δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Από την πλευρά του ο 60χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», είχε υποστηρίξει ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλεται σε «ατύχημα από τσιγάρο», δηλώνοντας ότι θεωρεί την υπόθεση «κλειστή» και εκφράζοντας απορία για την επανεκκίνηση της έρευνας.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα νεότερα ευρήματα της δικογραφίας, τα οποία εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού 15, στο Κολωνάκι. Εκεί εντοπίστηκε νεκρή η 87χρονη, χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, απανθρακωμένη στον καναπέ του σαλονιού.

Αρχικά, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που ενίσχυσε το σενάριο ατυχήματος. Κατά τη μεταγενέστερη εργαστηριακή εξέταση αντικειμένων από τον χώρο, ωστόσο, εντοπίστηκαν ίχνη βενζίνης, στοιχείο που οδήγησε σε ανατροπή των αρχικών εκτιμήσεων.

Το προφίλ του 60χρονου και οι μαρτυρίες

Η εμπλοκή του 60χρονου γιου της 87χρονης έχει προκαλέσει σοκ στο περιβάλλον της οικογένειας. Σύμφωνα με παλαιότερα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, στη δεκαετία του 1990 εμφανιζόταν ως διοργανωτής παράνομων rave πάρτι στην περιοχή των Οινοφύτων, δραστηριότητα την οποία ο ίδιος είχε παρουσιάσει τότε ως «τρόπο ζωής».

Σε μεταγενέστερο χρόνο φέρεται να επιχείρησε να δραστηριοποιηθεί στον αγροτικό τομέα, χωρίς επιτυχία. Ως μοναχογιός πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, φέρεται να είχε οικονομική άνεση, ωστόσο οι σχέσεις του με τη μητέρα του περιγράφονται από γείτονες ως τεταμένες.

Μαρτυρίες αναφέρουν συχνούς καβγάδες για καθημερινά ζητήματα, με την 87χρονη να έχει περιορίσει σημαντικά τις κοινωνικές της επαφές μετά τον θάνατο του συζύγου της. Γείτονες καταθέτουν ότι ο γιος της ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που την επισκεπτόταν συστηματικά, ενώ υπήρχαν αναφορές για διαφωνίες που σχετίζονταν ακόμη και με την αγορά τσιγάρων.