Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Το σχέδιο τριών φάσεων του γιου της - «Δεν πήγε ούτε στην κηδεία της»

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, γνωστής και ως η «Αρχόντισσα του Κολωνακίου», η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο διαμέρισμά της πριν από τέσσερα χρόνια.

Η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδοπούλου φέρεται να δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον γιο ο οποίος την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε βάρος του 60χρονου ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Το «σατανικό σχέδιό» του πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις έρευνες, σε τρία στάδια: αρχικά τη χορήγηση χαπιών, στη συνέχεια τον ασφυκτικό θάνατο και τέλος τον εμπρησμό, με σκοπό να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για δυστύχημα, η έρευνα που ακολούθησε ανέτρεψε πλήρως το αρχικό σενάριο.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο

Τα στοιχεία όμως δεν άφηναν περιθώρια για αμφιβολία. Το διαμέρισμα είχε διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ηρεμιστική ουσία που δεν της είχε συνταγογραφηθεί, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα ήταν μόνο στο 5%, επιβεβαιώνοντας ότι η γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου, η απουσία ίχνους παραβίασης στο σπίτι και τα μεγάλα χρέη που υπερέβαιναν τα 400.000 ευρώ, αλλά και η αντίθεση του θύματος στη μεταπώληση του διαμερίσματός της, οδήγησαν τις αρχές σε περαιτέρω έρευνα. Ο γιος φέρεται να κρατούσε αποκλειστικά τα κλειδιά του σπιτιού, ακόμη και όταν η μητέρα του απουσίαζε σε ταξίδια, κάτι που αύξανε τις υποψίες.

Η ελληνική αστυνομία βασίστηκε σε τεχνικές που χρησιμοποιεί και το FBI για να αναλύσει τον εμπρησμό που στόχευε στην απόκρυψη ανθρωποκτονίας, ενώ οι έρευνες έδειξαν την ύπαρξη εύφλεκτου υγρού στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας.

Δεν πήγε ούτε στην κηδεία της

Με την υπόθεση είχε ασχοληθεί όμως και η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ». Σε τηλεφωνικές του συνομιλίες με την εκπομπή, ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν βέβαιος ότι η υπόθεση είχε «κλείσει», επιμένοντας πως επρόκειτο για ατύχημα.

Ωστόσο, όπως περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη στο MEGA, όσο προχωρούσε η έρευνα οι αντιφάσεις πλήθαιναν, ενώ δεν καταγράφηκε καμία ένδειξη ενσυναίσθησης απέναντι στο θύμα.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενικών προσώπων, ο 60χρονος δεν παρέστη ούτε στην κηδεία της μητέρας του, αποφεύγοντας κάθε επαφή τόσο με την οικογένεια όσο και με το στενό της περιβάλλον.