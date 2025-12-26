Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τα ψέματα του γιου και τα στοιχεία που τον «έκαψαν»

Για πάνω από τρία χρόνια η υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου παρουσιάζονταν ως τραγικό ατύχημα, καθώς είχαν πειστεί όλοι ότι αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο και έτσι προκλήθηκε η φωτιά που της στοίχισε τη ζωή. Όμως, όπως προκύπτει από την έρευνα της αστυνομίας, πίσω από την τραγωδία βρισκόταν το ίδιο της το παιδί. Ο 60χρονος γιος της τη νάρκωσε και έβαλε φωτιά για να καλύψει τα ίχνη της δολοφονίας.

Στις 29 Ιανουαρίου 2022, περίπου στις 5:30 το απόγευμα, η πυροσβεστική κλήθηκε σε φωτιά σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, βρήκαν την Ελένη Παπαδοπούλου απανθρακωμένη, καθισμένη στον καναπέ. Ο γιος της παρουσίαζε την υπόθεση ως ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η φωτιά είχε «σιγοκαίει για ώρες» και ότι «η υπόθεση είχε κλείσει».

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο

Τα στοιχεία όμως δεν άφηναν περιθώρια για αμφιβολία. Το διαμέρισμα είχε διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ηρεμιστική ουσία που δεν της είχε συνταγογραφηθεί, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα ήταν μόνο στο 5%, επιβεβαιώνοντας ότι η γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου, η απουσία ίχνους παραβίασης στο σπίτι και τα μεγάλα χρέη που υπερέβαιναν τα 400.000 ευρώ, αλλά και η αντίθεση του θύματος στη μεταπώληση του διαμερίσματός της, οδήγησαν τις αρχές σε περαιτέρω έρευνα. Ο γιος φέρεται να κρατούσε αποκλειστικά τα κλειδιά του σπιτιού, ακόμη και όταν η μητέρα του απουσίαζε σε ταξίδια, κάτι που αύξανε τις υποψίες.

Η ελληνική αστυνομία βασίστηκε σε τεχνικές που χρησιμοποιεί και το FBI για να αναλύσει τον εμπρησμό που στόχευε στην απόκρυψη ανθρωποκτονίας, ενώ οι έρευνες έδειξαν την ύπαρξη εύφλεκτου υγρού στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας.

Το πόρισμα ήταν σαφές: Πρώτα η χορήγηση υπνωτικών φαρμάκων και μετά η φωτιά για να καλυφθεί η δολοφονία. Ο ίδιος, πάντως, συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή.