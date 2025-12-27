Ομόνοια: Τούρκος ποινικός επιχείρησε να τραβήξει όπλο σε αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ.

Πηγή: ΕΛΑΣ

«Λαβράκι» έβγαλε περιπολία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Ομόνοιας το βράδυ των Χριστουγέννων, καθώς συνελήφθη ένας 36χρονος Τούρκος ποινικός που κατείχε πιστόλι και επιχείρησε μάλιστα να το στρέψει εναντίων των αστυνομικών.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 23:300 το βράδυ, όταν οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησαν να ελέγξουν τον 36χρονο, ο οποίος ναι μεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών αλλά προφασίστηκε ότι δεν μπορεί να κατέβει από το όχημα του. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κύκλωσαν το όχημα με τα χέρια στα πιστόλια καθώς αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για επικίνδυνο άτομο και αποδείχτηκε πως είχαν δίκιο.

Ο 36χρονος έβαλε το χέρι του στη ζώνη του παντελονιού του και επιχειρήσει να τραβήξει ένα πιστόλι που κατείχε παράνομα, με τους δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. να ορμάνε πάνω του για να τον ακινητοποιήσουν. Ο Τούρκος αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να του βάλουν χειροπέδες και διαπίστωσαν πως το πιστόλι είχε κουμπωμένο γεμιστήρα με 4 σφαίρες και άλλη μία σφαίρα ήταν στη θαλάμη, έτοιμο δηλαδή το όπλο να πυροβολήσει.

Μετά τη σύλληψη του, ο 36χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Ομονοίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Το πιστόλι κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.