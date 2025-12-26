Αγρίνιο: Συνελήφθη 36χρονος που απείλησε με καραμπίνα οικογένεια

Για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων ένας 36χρονος στο Αγρίνιο, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του μία 53χρονη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews, ο άνδρας φέρεται να απείλησε μέλη της οικογένειας της καταγγέλλουσας κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου προχώρησαν στη σύλληψή του το απόγευμα της Πέμπτης. Μετά την προσαγωγή του, ο 36χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.