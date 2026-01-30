Κιάτο: Λογομάχησαν με εργαζόμενη σε μαγαζί και την απείλησε με όπλο - Χειροπέδες σε 42χρονο

Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου στο Κιάτο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνιών, με τη συνδρομή της Α1 Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος λίγο νωρίτερα, έπειτα από διαφωνία που είχε με μία 56χρονη, η οποία ήταν προσωρινά υπεύθυνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την απείλησε με πιστόλι και την εξύβρισε.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Το πιστόλι που χρησιμοποίησε στις απειλές βρέθηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές.

πηγή: Αστυνομία

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας

