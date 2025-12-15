Εξάρχεια: Απείλησε με όπλο υπάλληλο καταστήματος και την εξανάγκασε να μπει σε όχημα

Φραστικό επεισόδιο με σοβαρές διαστάσεις σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 15/12, στην οδό Στουρνάρη, στα Εξάρχεια, απέναντι από γνωστό κατάστημα ηλεκτρονικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων του καταστήματος.



Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, οι εργαζόμενοι είδαν τον άνδρα να απειλεί τη γυναίκα με όπλο και, χρησιμοποιώντας λεκτική βία, να την εξαναγκάζει να επιβιβαστεί σε όχημα που οδηγούσε φίλος του. Οι υπάλληλοι ειδοποίησαν άμεσα το «100», με την Άμεση Δράση να ξεκινά αναζητήσεις.



Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στην οδό Αχαρνών, όπου οι εμπλεκόμενοι είχαν κατέβει και φέρονται να είχαν νέο επεισόδιο. Η γυναίκα, η οποία είναι υπάλληλος του καταστήματος, βρισκόταν σε διάλειμμα από την εργασία της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας την καλούσε επανειλημμένα μέσω βιντεοκλήσης, χωρίς εκείνη να απαντά.



Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε πάνω του αεροβόλο πιστόλι. Ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας για τα περαιτέρω.