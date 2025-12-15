Σκηνές τρόμου σε παζάρι στην Κομοτηνή: Δέχθηκαν επίθεση από 5 άτομα με άγνωστο υγρό και μαχαίρι

Σκηνές τρόμου έζησαν οι παρευρισκόμενοι την ώρα που ψώνιζαν, το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, στο παζάρι της Κομοτηνής, όταν πέντε άνδρες επιτέθηκαν σε τρία άτομα. Οι δράστες, επιτέθηκαν σε δύο γυναίκες και έναν άνδρα, με έναν από τους επιτιθέμενους να μαχαιρώνει μία από τις γυναίκες στο μάγουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της επίθεσης ενώ ο δράστης που μαχαίρωσε την γυναίκα συνελήφθη άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία, με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Για τους υπόλοιπους τέσσερις, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν εκείνη την στιγμή, αφού τράπηκαν σε φυγή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών. Επιπλέον, ένας από τους δράστες φέρεται να εκτόξευσε άγνωστο υγρό προς τον άνδρα που βρισκόταν ανάμεσα στα θύματα.

Η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, ενώ η δικαστική διαδικασία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.