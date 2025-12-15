Καταδίκη 53χρονης αγρότισσας στη Λαμία για τα «επιθετικά» βίντεο στο TikTok

Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας μία 53χρονη αγρότισσα, η οποία κρίθηκε ένοχη για τα αδικήματα της βίας κατά δικαστικού λειτουργού και της διέγερσης σε ανυπακοή.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η υπόθεση αφορούσε αναρτήσεις της κατηγορούμενης στα social media, μέσω των οποίων φέρεται να προέτρεπε σε επιθετικές ενέργειες κατά αστυνομικών, δικαστικών λειτουργών, δημοσιογράφων αλλά και πολιτών που, όπως ανέφερε, «στηρίζουν το σύστημα».



Κατά την απολογία της στο δικαστήριο, η 53χρονη υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα των δηλώσεών της ούτε τις πιθανές συνέπειες των αναρτήσεών της. Ζήτησε την επιείκεια της έδρας, χαρακτηρίζοντας τα όσα έγραψε (στο TikTok) ως απερίσκεπτα και αποτέλεσμα έντονης αγανάκτησης.



Παράλληλα, εξέφρασε προσωπικές απόψεις για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, αναφερόμενη στο ζήτημα του ακαταδίωκτου των πολιτικών, σημειώνοντας – σε θεωρητικό επίπεδο – ότι μόνο μέσω της πολιτικής εκπροσώπησης θα μπορούσε να έχει, όπως ανέφερε, ίση μεταχείριση.



Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, επέβαλε ποινή φυλάκισης με αναστολή, χωρίς να διαταχθεί η κράτησή της. Κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση από τους συνηγόρους υπεράσπισης, Δημήτρη Κρούπη και Αργύρω Καραφέρη.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Lamianow:

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 53χρονη ημεδαπή, η οποία συνελήφθη χθες (σ.σ. 11-12-2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

»Ειδικότερα, η 53χρονη, ανάρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται η ίδια να καταφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης και ανώτατου δικαστικού λειτουργού, ενώ προέτρεπε τους ακόλουθούς της σε πράξεις βίας κατά αστυνομικών στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».