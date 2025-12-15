Συναγερμός σε σχολείο στην Κυψέλη: 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη με πεταλούδα - Συνελήφθη η δράστιδα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) όταν και έγινε γνωστό πως έπεσαν μαχαιριές μεταξύ μαθητριών, στο 60ό Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 14χρονης και τη σύλληψη μίας 16χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή φέρει ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι και εκδορές στην κοιλιά ενώ έχει μεταφερθεί στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Στο νοσοκομείο οι γιατροί έκαναν δύο ράμματα στο χέρι της 14χρονης, που είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ η δράστιδα της επίθεσης είναι 16 ετών και ελληνικής καταγωγής.

Παράλληλα, όταν η 16χρονη συνελήφθη από τους αστυνομικούς βρέθηκε πάνω της και ένα μαχαίρι, τύπου πεταλούδα, μήκους 21 εκατοστών, με λάμα 9 εκατοστών.

Καθηγητές του σχολείου έχουν κληθεί για καταθέσεις με σκοπό να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο, κάποιος από αυτούς να συλληφθεί.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της ΕΛΑΣ, την ίδια ώρα που παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.