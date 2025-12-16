Κυψέλη: Υπό κατάληψη το 60ό Γυμνάσιο μετά το μαχαίρωμα - «Να φύγει από το σχολείο» ζητούν οι μαθητές

Σε κατάληψη βρίσκεται σήμερα, Τρίτη (16/12) το 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη, μετά το σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα που σημειώθηκε, με μια 16χρονη να επιτίθεται και να τραυματίζει μια 14χρονη στην κοιλιά και το χέρι.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι μαθητές ζητούν η δράστιδα να απομακρυνθεί από το σχολείο, μιας και αρκετοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν πως ήταν σε πανικό ενώ άλλοι φοβήθηκαν ακόμα και για τη ζωή τους.

Μια 14χρονη μαθήτρια του σχολείου έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση αναφέροντας πως: «Ήταν η πρώτη μέρα της 16χρονης χθες. Εμείς δεν ξέραμε καν ότι είχε πάρει μεταγραφή, βρισκόταν στις τουαλέτες όλη την ώρα» ενώ σχετικά με το αν υπήρξε φραστική επίθεση προς το πρόσωπο της δράστιδας υποστήριξε πως δεν υπήρξε κάποια τέτοιο περιστατικό.

Σχετικά για την κατάληψη υπογράμμισε πως λόγος είναι «ότι οι καθηγητές ήξεραν από το προηγούμενο σχολείο τη συγκεκριμένη κοπέλα που είχε κάνει ακριβώς τα ίδια και έπρεπε να είχαν την κατάσταση υπό έλεγχο, να την έλεγχαν. Δεν λέω ότι είναι κακοί οι καθηγητές αλλά έχουν ευθύνη γιατί θα μπορούσαν να την είχαν υπό έλεγχο», είπε χαρακτηριστικά στο Action24.

Σημειώνεται ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο κτίριο όπου συστεγάζονται το 15ο και το 60ό Γυμνάσιο Αθηνών και συνέβη την πρώτη ημέρα φοίτησης της μαθήτριας που επιτέθηκε, καθώς είχε προηγηθεί αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο προηγούμενο σχολείο της φέρεται να είχε εμπλακεί σε αντίστοιχα περιστατικά με μαχαιρώματα, με τραυματισμό δύο ακόμη μαθητών.

«Την είπε "πρεζάκι" - Δεν είναι τρελή» λέει η αδερφή της 16χρονης

Η αδερφή της 16χρονης μιλώντας για το περιστατικό επεσήμανε: «Η αδερφή μου δεν είναι γενικά βίαιη σαν άνθρωπος, απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο. Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση, αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο».

«Την είπε "πρεζάκι", ότι "ήρθε η άλλη η βρωμιάρα και τι κάνει εδώ πέρα" και τέτοια. Την ήξεραν γιατί πήγαινε παλιά σε αυτό το σχολείο, αλλά άλλαξε. Ένα σχολείο έχει αλλάξει. Δεν είναι τρελή και πήγε και της επιτέθηκε χωρίς λόγο», επεσήμανε για το περιστατικό.

Ενώ, στην ερώτηση που βρήκε το μαχαίρι η αδερφή της, απάντησε ότι δε γνώριζε πού μπορεί να το βρήκε.

«Μια χαρά κοπέλα είναι η αδερφή μου, εγώ δε βλέπω κάτι περίεργο, μόνο αν την προκαλέσουν. Γενικά δεν κάνει κάτι αν δεν την προκαλέσουν, είναι ήσυχη», είπε.

«Είδα το κορίτσι μέσα στα αίματα»



Η καθηγήτρια που ανταποκρίθηκε στο συμβάν μόλις ενημερώθηκε από τους μαθητές, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Καθόμουν στο γραφείο, όπου κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: Το κορίτσι, το καινούριο, μαχαίρωσε τη Μ.... Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα.

Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα που έχουμε. Πάω στο γραφείο, βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρι και κοιλιά. Το άλλο το κορίτσι ήταν στο γραφείο με τον διευθυντή. Έρχεται η κόρη μου που είναι μαθήτρια στο 60, η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό. Η Μ... καθόταν, απλά καθόταν με άλλα δύο παιδιά. Και πάει και της λέει "Με είπες πρεζού", κάτι τέτοιο.

Και λέει η Μ... "δεν έχω μιλήσει σε σένα, δεν ξέρω καν ποια είσαι". Και βγάζει, λοιπόν, εκείνη την ώρα την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μ... Και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».

Η καθηγήτρια στη συνέχεια περιέγραψε τι ακολούθησε μετά το μαχαίρωμα: «Καλέσαμε το 100, καλέσαμε το ΕΚΑΒ, ανταποκρίθηκαν. Ήρθαν κατευθείαν. Η τραυματίας ήταν σοκαρισμένη. Είχε ασπρίσει. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Τραυματισμένη στο χέρι και στην κοιλιά».